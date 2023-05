Gattinoni, accordo con Sabre per crescere con l’intelligenza artificiale

Espandersi automatizzando le operazioni con la tecnologia di intelligenza artificiale di Sabre. È l’obiettivo del network Gattinoni, che ha rinnovato un accordo di 5 anni con l’azienda leader nel settore del software e della tecnologia che alimenta l’industria globale dei viaggi.

In base all’accordo rafforzato, Gattinoni beneficerà dell’intelligenza artificiale e dell’automazione di Sabre, che consentirà agli agenti di ridurre il tempo dedicato ai processi manuali e ripetitivi e darà all’agenzia una maggiore flessibilità, offrendo e migliorando l’esperienza dei suoi clienti. Gattinoni continuerà ad avere accesso al marketplace di Sabre, composto da oltre 400 compagnie aeree, 1,6 milioni di opzioni di alloggio, fornitori di treni, auto e crociere, offrendo la possibilità di creare e vendere pacchetti personalizzati per singoli viaggiatori e gruppi di viaggiatori.

«Collaboriamo con Sabre da 30 anni e il nostro successo è reso possibile dall’evoluzione della loro tecnologia e dall’elevato livello di automazione che sono in grado di offrire attraverso le loro piattaforme – spiega Eros Candilotti, direttore Gattinoni Business Travel – Una maggiore efficienza operativa, l’eliminazione degli errori manuali e la fornitura di un servizio di alta qualità sono la chiave del successo per un’azienda in crescita come la nostra».

La partnership tra Sabre e Gattinoni continuerà a concentrarsi sull’abilitazione dell’automazione, con l’obiettivo di soddisfare meglio le nuove tendenze che caratterizzano i viaggiatori di oggi, come la forte richiesta di personalizzazione.

«La nostra tecnologia non solo è avanzata a un ritmo accelerato negli ultimi anni, ma è anche guidata dall’intelligenza artificiale nata dalla partnership tra Sabre e Google, che combina l’impareggiabile conoscenza di Sabre del mondo dei viaggi con la capacità di Google di comprendere, elaborare e personalizzare le richieste in tempo reale – nota Paola De Filippo, country manager di Sabre in Italia – Fino a poco tempo fa, i consulenti di viaggio potevano trascorrere fino al 70% della loro giornata lavorativa svolgendo compiti manuali, ripetitivi e non generatori di profitti. Gattinoni ha deciso di eliminare questa inefficienza nell’interesse del servizio clienti e dell’efficienza aziendale».