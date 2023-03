E ora Gattinoni Business Travel apre l’hub di Treviso

Gattinoni Business Travel, con l’acquisizione di Btexpert (parte di Robintur Travel Group), espande la sua rete di vendita nel Triveneto aprendo un nuovo ufficio a Treviso, in via Reginato 85/H. Un vero e proprio hub che supporterà maggiormente le imprese del territorio.

«Abbiamo inaugurato il nuovo ufficio per essere più vicini alle importanti aziende locali – commenta Elena Carlino, direttore commerciale Gattinoni Business Travel – Si tratta di un’area molto ricca industrialmente che rappresenta per noi un restart, un punto di ripartenza. La valorizzazione della pregressa esperienza ha portato a un’accelerazione della nostra presenza sul mercato delle pmi del Triveneto in modo radicato e capillare attraverso un primo ufficio a Treviso».

Le fa eco Riccardo Zanotto, managing director di Btexpert: «Il Triveneto è costituito da piccole e medie imprese, che sono vere eccellenze di mercato con una forte vocazione all’export. È anche patria di distretti importanti, dal tessile al meccanico, fino all’occhialeria, per citarne alcuni, con brand molto forti. Queste realtà cercano un servizio altamente personalizzato, di grande qualità, veloce e funzionale al loro business. Btexpert si è da sempre posizionata proprio su questa logica di servizi, proponendosi come partner ideale per l’industria del territorio. Il Gruppo Gattinoni intende valorizzare questa esperienza integrandola nella sua gamma di servizi per il business travel».