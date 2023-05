Gattinoni MdV, al via la convention con 400 agenzie di viaggi

Al via la convention Gattinoni Mondo di Vacanze in Sardegna, in svolgimento dal 4 al 6 maggio, all’Hotel Marina Beach di Orosei, con quasi 400 agenzie di viaggi e 75 partner. Il Gruppo ha da poco celebrato i quarant’anni di attività.

«We are more than a network» è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle “la forza di un grande Gruppo – si legge nella nota – Un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. We are more than a network: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzie, questo il riassunto del messaggio che la convention vuole trasmettere”.

A dare il via ai lavori il presidente Franco Gattinoni nella ormai consueta veste anche sia di presentatore/relatore di ampio respiro che tratteggia gli scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi.

Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, fino al direttore prodotto Mario Vercesi, al direttore business travel Eros Candilotti, e al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area.

Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli.

Alessandro Seghi, direttore commerciale trade di Alpitour World, Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori, direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour, animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024.

I main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, Msc Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour.