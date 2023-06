Gattinoni Mice, incentive in Giappone per Zurich Italia

La site inspection è avvenuta quando il Giappone era ancora chiuso al turismo, e poi Gattinoni Mice ad aprile scorso ha organizzato un incentive per Zurich Italia nel Paese del Sol Levante. I top agent e la direzione – circa 90 persone complessivamente – hanno vissuto molte esperienze durante il viaggio, che nell’arco di una settimana si è svolto fra Kyoto e Tokyo.

Tra queste, la visita al Palazzo Imperiale, l’incontro con l’Imperatore del Giappone, e una cerimonia particolare all’interno del Santuario Meiji Jingu; i monaci scintoisti hanno allestito un rito coinvolgente che ha alla base l’augurio della prosperità ed è capace di suscitare un sentimento che rafforza lo spirito di squadra.

Scopo del viaggio era far scoprire le diverse anime del Giappone, accostando l’antichità di Kyoto alla modernità di Tokyo, attraverso esperienze e suggestioni. L’intero viaggio è stato costruito sovrapponendo tradizione e contemporaneità, in un crescendo di esperienze. A Kyoto, soggiornando in un hotel moderno e tecnologico, i partecipanti di Zurich Italia hanno conosciuto la storia, la cultura, l’autenticità dello spirito giapponese, attraverso visite di templi, incontri con geishe, cene in location particolari.

Il trasferimento a Tokyo è avvenuto a bordo del Shinkansen, il cosiddetto treno proiettile, che in sole 2 ore e 15 minuti percorre oltre 500 chilometri. Qui, appunto, l’incontro con l’Imperatore.

Gattinoni Mice ha curato la costruzione del viaggio in ogni sua fase, dalla scelta della destinazione allo scouting delle location, fino alla gestione logistica, ovvero voli, trasferimenti su mezzi privati, prenotazioni di hotel e ristoranti, confezione delle attività.

«Quando abbiamo fatto la site inspection, il Paese era ancora chiuso al turismo, siamo stati i primi a proporre e a realizzare, in aprile, un incentive in Giappone – commenta Elisa Presutti, managing director Gattinoni Mice – Le attività sono state indimenticabili ma pensiamo che ciò che gli ospiti tratterranno più a lungo è stato l’incontro con la cultura locale. Oggi siamo tutti consapevoli del valore insito nelle esperienze; per le aziende non si tratta più di offrire semplicemente un viaggio, bensì di calare i partecipanti in un contesto a tutto tondo, dove ogni attimo riveste qualcosa di speciale, che li fa sentire veramente privilegiati».