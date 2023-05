Gattinoni, tornano i Summer Days per prenotare in agenzia

Scattati l’8 maggio e fino al 3 giugno ecco i Summer Days di Gattinoni Travel. Sono quattro settimane di offerte e promozioni per i clienti finali che decidono di prenotare le vacanze estive nelle agenzie di viaggi del network Gattinoni Mondo di Vacanze.

Sono 20 i tour operator coinvolti: la collaborazione consente di riconoscere ai consumatori riduzioni consistenti sui pacchetti.

Da un minimo di 200 a un massimo di 400 euro per ogni pratica, sulle programmazioni di Gattinoni Travel e dei partner Alpitour, Cabo Verde, Costa Crociere, Futura Viaggi, Go World, I Grandi Viaggi, Kappa Viaggi, Mappamondo, Naar, Napoleon, Nicolaus-Valtur, Th Hotels, Trentino Holidays, Veratour.

Un’ulteriore fascia di scontistiche è attiva con Alidays, Azemar, Boscolo, Msc Crociere e Norvegian Cuise Lines, nonché con Allianz assistance.

Per le agenzie sono state realizzate cartellonistica e locandine dedicate all’iniziativa, video da far girare nei monitor dei punti vendita e gadget brandizzati dai partner, visual negli hub Gattinoni di Milano e Torino. Sempre per favorire le agenzie, Gattinoni ha creato newsletter dedicate, utilizzabili per la propria mailing, banner, landing page e contenuti social da condividere sulle singole pagine e profili.

Il pubblico verrà stimolato a recarsi nelle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze tramite campagne pubblicitarie su emittenti radiofoniche, nei principali aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, su quotidiani locali, campagne digital su social e Google AdWords, innovative pubblicità outdoor a Milano e Napoli.