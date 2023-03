Gattinoni, tutti i nomi (vecchi e nuovi) del big network

Dopo l’annuncio del riassetto del Gruppo, ora Gattinoni comunica la riorganizzazione del network reduce dall’acquisizione di Robintur. Una rete che conta 1.527 agenzie di viaggi in Italia, di cui almeno 400 al sud.

“Coeso e determinato”, così si definisce il team capitanato come sempre da Antonella Ferrari, direttore reti network. Sotto il suo coordinamento Luca Pironi, direttore rete nord Gattinoni Mondo di Vacanze; Roberta Rega, direttore rete sud Gattinoni Mondo di Vacanze; e Andrea Pesenti, direttore rete MyNetwork. Al fianco di Ferrari, la new entry in sede Danijela Calegari, che – forte di una lunga esperienza in ambito network – la supporterà nella gestione delle reti.

Importanti iniezioni di risorse anche sul territorio con nuovi responsabili di area.

Nel nord Italia, accanto agli ormai storici nomi di Gisella Cutrera, Marco Pasquino, Diego Rocchetti e Stefania Pedretti, si contano due nuovi ingressi: Ilenia Giannotti, responsabile Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, e Marina Bardini per il presidio di un’ampia area della Lombardia.

«Con questa rafforzata struttura commerciale siamo pronti più che mai ad assistere al meglio le nostre agenzie partner e sostenere una ragionata fase di sviluppo qualitativo», afferma il direttore dell’area Luca Pironi.

Doppia new entry anche nel centro-sud con Andrea Ferrante, responsabile di Marche, Umbria e Abruzzo, e Francesco Ciardi per Puglia, Molise e parte della Basilicata. Nomi che vanno ad affiancare una squadra già consolidata composta da Carlo Franchi, Stefano Noci, Titti Turiello e Salvatore Termini.

«Rappresentiamo con i colleghi delle sedi Gattinoni quello che affettuosamente chiamiamo in azienda il #Bigteamgattinoni e sappiamo che per il 2023 ci attendono ancora nuovi traguardi e belle soddisfazioni, da condividere con tutti nostri amici agenti», commenta Roberta Rega.

Soddisfatta la capitana dei network, Antonella Ferrari: «Con un numero così alto di agenzie partner abbiamo l’esigenza di stare loro sempre più vicino con persone, tecnologia, prodotto competitivo e numerose campagne marketing e comunicazione. Per questo, da un lato, abbiamo inserito una nuova figura in sede e, dall’altro, abbiamo incrementato le persone sul territorio».