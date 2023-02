Gb Viaggi: «Obiettivo 40 milioni di fatturato»

Per il tour operator Gb Viaggi è tempo di sfide e di traguardi ambiziosi come l’obiettivo di toccare entro il 2023 un fatturato di 40 milioni di euro.

Dopo un anno ricco di soddisfazioni e una presenza sempre più radicata nel panorama turistico nazionale, infatti, Gb Viaggi ha aperto il 2023 con un importante aumento di richieste e prenotazioni. In particolare, le scelte dei viaggiatori sono rivolte verso destinazioni balneari italiane, a testimonianza di come il turismo interno sia ripartito.

Domenico Stefanelli, responsabile vendite Gb Viaggi, racconta i numeri di questo successo per certi versi inaspettato e di un traguardo raggiungibile: «Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi, le prospettive sono rosee e la voglia di viaggiare continua a crescere. In questi primi due mesi del 2023 abbiamo registrato un incremento del +31,74% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Mare Italia si riconferma la meta più gettonata per l’estate 2023 in quanto riesce a soddisfare il desiderio dei viaggiatori, che non devono far fronte a un eccessivo aumento dei prezzi».

Dati importanti che aumentano le aspirazioni aziendali alzando appunto l’asticella a 40 milioni di fatturato per il 2023, che vorrebbe dire raddoppiare l’ammontare complessivo delle vendite rispetto allo scorso anno. Per raggiungere quest’importante proposito, il t.o. ha messo in campo numerose novità con un ampliamento della sfera prodotto che prevede oltre il portfolio Mare Italia, anche pacchetti volo+hotel con le principali destinazioni del mondo.

Tra le mete estere più apprezzate, oltre all’Egitto, anche destinazioni a lungo raggio come le Maldive o Zanzibar che esercitano un forte appeal sui turisti italiani. Dati significativi che permettono di credere in un mercato che sta iniziando a mostrare i primi segnali di ripresa e che spinge Gb Viaggi ad aprire il settore dei tour e delle crociere.

«La programmazione 2023 si mantiene in continuità con quella dello scorso anno, con alcune novità di prodotto con l’ingresso dei tour, che si sta già rivelando un successo, e la prossima apertura anche al mercato delle crociere. Inoltre abbiamo riconfermato in toto la politica commerciale del 2022 che prevede vantaggi e promozioni come il Prima Prenoti e Più Risparmi tanto apprezzato dagli utenti che possono approfittare di sconti fino al 25% sul prezzo di listino ufficiale, oltre che tutto il panorama di offerte, dai Bimbi Gratis all’Assicurazione Inclusa, fino a organizzare delle Vacanze Flessibili con la possibilità di modificare gratuitamente e senza penali le date del soggiorno o all’opportunità di pagare la vacanza a rate», conclude Stefanelli.