Germania, evento online il 17 marzo per l’Accessible Tourism Day

Per gli operatori interessati al turismo in Germania il 17 marzo sarà un data da segnare in agenda: si tratta della XI Giornata del Turismo Accessibile organizzata dalla Deutsche Zentrale für Tourismus (Dzt), l’Ente germanico per il turismo, in collaborazione con il ministero federale tedesco dell’Economia e della Protezione del Clima. Verterà sulle opportunità e le sfide nello sviluppo di offerte turistiche senza barriere.

L’appuntamento online gratuito in lingua inglese, tedesca e dei segni è per il 17 marzo: è sufficiente registrarsi al sito https://www.germany.travel/tdbt e accedere all’evento con i dati che verranno inviati per email insieme a tutte le informazioni.

L’Ente nazionale germanico per il turismo promuove già da tempo Accessible Germany, un riferimento e aiuto concreto per chi viaggia in Germania con disabilità o limitazioni funzionali di vario tipo. Il sito propone idee di viaggio, destinazioni e offerte turistiche accessibili verificate che vengono regolarmente aggiornate con informazioni specifiche e interessanti new entry come, ad esempio, i campeggi barrier-free, le ciclabili ottimizzate per hand-bike e gli appuntamenti culturali speciali.