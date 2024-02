Germania, sciopero Lufhansa: cancellati mille voli

Lufthansa si ferma e la Germania resta a terra. Cancellato il 90% dei 1.000 voli previsti per oggi e oltre 100.000 passeggeri coinvolti a causa dello sciopero del personale di terra di 27 ore a Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Dusseldorf. Iniziata alle 4 del mattino, l’agitazione – indetta dal sindacato Unione Verdi – terminerà giovedì 8 febbraio.

A causa dello sciopero – ha comunicato Lufthansa sul sito – è possibile portare a termine circa il 10-20% di quanto programmato. La compagnia aveva avvertito i passeggeri di presentarsi in aeroporto «solo se il volo non è stato cancellato, leggendo le informazioni nella sezione “Riprenotazione”. Si può modificare gratuitamente la prenotazione del volo cancellato su lufthansa.com, nell’app clienti o tramite i centri servizi. Chi ha prenotato un volo nazionale tedesco, su lufthansa.com può convertire il suo biglietto in un voucher ferroviario».

Il sindacato chiede un aumento salariale del 12,5%: almeno 500 euro al mese in più in busta paga per un anno e un bonus una tantum per inflazione di 3.000 euro. Lufthansa ha offerto il 13% in più di retribuzione per tre anni e un bonus inflazione. Il prossimo round di negoziati è fissato per lunedì prossimo.