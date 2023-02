Gerusalemme torna a presidiare l’Italia con Interface

Gerusalemme torna a presidiare il mercato italiano e si presenta alla Bit 2023 di Milano.

Jerusalem Development Authority annuncia così la ripresa ufficiale delle attività promozionali della destinazione in Italia, rinnovando la fiducia verso Interface Tourism Italy di Milano, il gruppo internazionale specializzato in pr, comunicazione e marketing per mete e prodotti turistici.

L’obiettivo strategico di Interface Tourism Italy è incrementare la conoscenza di Gerusalemme come meta turistica e aumentare il numero di visitatori. In particolare, Jerusalem Development Authority pone grande attenzione all’aspetto culturale, che si affianca all’offerta religiosa: per questo motivo fari puntati sul ricco calendario di eventi che si alterneranno durante l’anno.

«Siamo orgogliosi di annunciare la ripresa di questa collaborazione dopo gli anni di stallo dovuti alla pandemia – osserva Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy – L’obiettivo è posizionare e aumentare la visibilità di una delle città più affascinanti del mondo, facendola conoscere nei suoi aspetti più preziosi e meno noti».