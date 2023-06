Giordania, cambiano le regole d’ingresso per i turisti

Cambiano i requisiti per entrare in Giordania. Lo comunica il Jordan Tourism Board che annuncia l’abolizione del Qr code per l’ingresso nel Paese. Saranno sufficienti, d’ora in avanti, passaporto e visto turistico.

“Non è più necessario registrarsi con i propri dati sul sito governativo prima della partenza e non c’è più alcun Qr code da mostrare al momento del check-in in aeroporto. La novità è già in vigore e i requisiti di ingresso aggiornati sono pubblicati sul sito della Farnesina Viaggiaresicuri.it”, specifica l’ente del turismo in una nota.

Per viaggiare nel Regno Hashemita, dunque, sono necessari il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e il visto turistico, che si può ottenere online, attraverso il sito ufficiale eservices.moi.gov.jo o tramite l’applicazione Moi del ministero dell’Interno giordano.

Si paga online l’importo dovuto e si ottiene conferma dell’emissione del visto, da stampare e portare con sé. Sono esenti dal pagamento del costo del visto i titolari del Jordan Pass, che include l’accesso gratuito a oltre 40 siti turistici e i visitatori che fanno il loro ingresso da Aqaba, con soggiorno minimo di tre notti in Giordania.

Si tratta di una novità importante per i viaggiatori italiani, che sono stati 12.057 nel mese di maggio, per un totale di 67.958 arrivi nei primi cinque mesi del 2023.

L’Italia – ricorda il il Jordan Tourism Board – è dal 2022 il primo mercato in Europa per gli arrivi in Giordania, grazie all’offerta diversificata della destinazione, che offre molteplici proposte di turismo culturale, religioso, attivo e benessere.

Cinque gli aeroporti italiani (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Venezia Marco Polo e Venezia Treviso) che offrono collegamenti diretti, anche low cost. Molteplici le attività di marketing e comunicazione dell’ente, anche in collaborazione con importanti tour operator italiani.