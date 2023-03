Giordania, il mercato numero uno è l’Italia nel primo bimestre 2023

Di Giulia Di Camillo«Riportare l’allegria nel fare l’agente di viaggi». È la mission di Massimo Diana, direttore commerciale di OTA VIAGGI, alle prese con la sua full immersion nel #MareItalia 2023 di cui offre un punto a L’Agenzia di Viaggi Magazine, tirando le prime somme dell’anno tra advanced booking, le incognite del personale e i trasporti.La #Sicilia? «Qui vogliamo replicare quanto fatto in Sardegna, la destinazione sta crescendo», spiega.Quando lo abbiamo raggiunto al telefono, Massimo Diana era in partenza per l’ ITB Berlin , di scena in queste ore nella capitale tedesca con il nostro giornale media partner dell’evento: «Cerco sempre di portarmi avanti: voglio avere le prime proiezioni sul triennio 2024-26 in modo tale da iniziare a lavorarci».