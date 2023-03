Giubileo 2025, nasce il Comitato Turismo per la mobilità

Mentre Roma si prepara a ospitare il Giubileo del 2025 – un evento che si stima porterà nella Capitale almeno 35 milioni di pellegrini – l’industria del turismo si prepara anche prevenire le criticità che il grande afflusso potrebbe generare sulla Capitale e su tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo Federturismo, ha avviato un confronto fra i maggiori stakeholder privati della filiera del turismo e dei trasporti e con i rappresentanti della parte pubblica convocando un xb in maniera specifica alla mobilità turistica straordinaria per il Giubileo.

Il coordinatore del Comitato sarà il vicepresidente di Federturismo Confindustria Stefano Fiori, e al tavolo parteciperanno AdR – Aeroporti di Roma, Aci, Aidit, Aiscat, Aniasa, Anav, Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs, Sea S.p.A Aeroporti Milano, Opera Romana Pellegrinaggi, Unindustria, Unicredit, Gianluca Caramanna per il ministero del Turismo e Tullio Ferrante per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Il Giubileo è una grande opportunità – dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli – per l’industria del turismo, per Roma e per l’intero Paese per il quale occorre però farsi trovare pronti per poter prevenire le potenziali criticità che questo grande afflusso di persone potrebbe generare su Roma e su tutto il territorio».

Il piano di lavoro si concentrerà sull’identificazione dei principali snodi di trasporto pubblico e privato per garantire a pellegrini e turisti un adeguato livello di servizio, sulla definizione di un piano di comunicazione e di sicurezza per informare, gestire i flussi e assicurare la protezione dei turisti.

Federturismo farà da cerniera per favorire il coordinamento e la circolazione di buone pratiche fra quelli che saranno i principali protagonisti impegnati nella riuscita del grande evento.