Giver, in inverno torna “Il Mondo di Babbo Natale”

Ogni anno da tre lustri, nelle agenzie di viaggi d’Italia a luglio arriva il catalogo Il Mondo di Babbo Natale di Giver Viaggi e Crociere. E così l’operatore, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la programmazione delle crociere fluviali per l’inverno, ora porta all’attenzione degli agenti le 36 pagine dell’edizione 2023-2024 de Il Mondo di Babbo Natale, la più completa nel panorama turistico italiano per la destinazione Rovaniemi.

La proposta turistica del tour operator genovese prevede il volo diretto da Milano Malpensa a Rovaniemi, in Finlandia, per le seguenti date: S. Ambrogio/Immacolata, dal 7 al 10 dicembre; tra Natale e Capodanno, dal 27 al 30 dicembre; Capodanno, dal 30 dicembre al 2 gennaio; Epifania, dal 2 al 6 gennaio. Anche per quest’anno, per la sola partenza del ponte di S. Ambrogio e Immacolata, Giver ha previsto la partenza con volo diretto da Roma Fiumicino per Rovaniemi, dal 7 al 10 dicembre.

Le quote di partecipazione, oltre al volo diretto da Milano su Rovaniemi, o da Roma per la sola partenza del 7 dicembre, includono: il trattamento di mezza pensione in alberghi che vanno dalle 3 alle 4 stelle; trasferimenti in autopullman a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale; escursione notturna all’Aurora Borealis Camp per avvistamento dell’aurora boreale con assistenza Giver in lingua italiana (sarà a pagamento e facoltativa per la sola partenza del 7 dicembre); assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a Rovaniemi; abbigliamento termico per l’intero soggiorno.

Giver conferma inoltre per questo inverno la programmazione per la Lapponia svedese, su Haparanda e Kalix , soluzione per chi vuole unire all’allegria di Rovaniemi la pace e il fascino di una destinazione meno conosciuta, più selvaggia e particolare.

Giver ha scelto di fare di Haparanda, graziosa cittadina svedese a ridosso del confine con la Finlandia, il fulcro di un nuovo concetto di soggiorno invernale in Scandinavia per un pubblico che desideri coniugare un’esperienza di comunione con la natura, attraverso un’ampia offerta di attività selezionate, e il comfort di una struttura alberghiera, l’Haparanda Stadshotell, uno degli hotel di inizio secolo più famosi della Svezia, situato nella parte orientale della Lapponia svedese, si trova alla frontiera tra la Svezia e la Finlandia. Inaugurato il 5 dicembre 1900, è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio, progettato per essere una combinazione tra municipio e albergo dagli architetti Fritz Ullrich e Eduard Hallqvist, è costruito in stile classico e alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani.

Sarà possibile raggiungere Haparanda volando direttamente da Milano Malpensa a Rovaniemi. Le date di partenza sono le seguenti: S. Ambrogio/Immacolata, dal 7 al 10 dicembre; tra Natale e Capodanno, dal 27 al 30 dicembre; Capodanno, dal 30 dicembre al 2 gennaio; Epifania, dal 2 al 6 gennaio.

Per Capodanno, inoltre, Giver propone il volo diretto da Milano anche per Tromsø, nell’Artico norvegese. Per la partenza del 30 dicembre e del 3 gennaio, il t.o. ha previsto due soggiorni di cinque giorni nella capitale dell’aurora boreale, Tromsø, una città che sorge all’interno dell’ovale aurorale, la banda ellittica posta attorno ai poli magnetici terrestri che delimita l’area con la più alta probabilità di visione del fenomeno, sempre che le condizioni meteo lo permettano. Durante questi soggiorni sarà possibile partecipare ad attività ed escursioni tra motoslitte, slitte trainate dai cani e molto altro.