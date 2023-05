Giver lancia l’estate delle crociere fluviali con un fam trip

Giver Viaggi e Crociere si prepara all’estate 2023 con un fam trip dedicato alle navigazioni fluviali in Olanda e Fiandre, destinazioni che lo storico operatore genovese programma nell’ambito delle crociere sul Reno e affianca a crociere più lunghe da Amsterdam a Basilea o viceversa.

Il fam trip è coinciso con una crociera programmata dal 25 aprile al 1° maggio che prevedeva il Gran Tour d’Olanda in concomitanza della fioritura di oltre 7 milioni di tulipani nel Parco Botanico di Keukenhof, e la visita delle Fiandre. Il viaggio chiuso la programmazione primaverile di Giver sulle rotte fluviali; in concomitanza c’è stata una crociera gemella sulla stessa rotta dal 20 al 25 aprile, oltre alla novità della crociera di Pasqua con soggiorno di due notti a Praga e navigazione in Sassonia.

Al fam trip – guidato dalla general manager e pm Crociere Fluviali di Giver Viaggi e Crociere Anna Maria Vullo – hanno partecipato alcune tra le migliori agenzie partner del tour operator. Nei sette giorni di viaggio lo staff Giver e gli agenti hanno navigato a bordo della Mn Aurora, nave di categoria 4 stelle Superior, noleggiata da Giver in esclusiva per il mercato italiano anche per la stagione estiva 2023.

La presenza a bordo di Vullo ha rappresentato per gli agenti l’opportunità per conoscere a fondo le peculiarità del prodotto crociere fluviali di Giver, caratterizzato da direzione di crociera Giver e staff turistico italiano, navi interamente noleggiate e un’esperienza di 60 anni nella produzione di crociere, e la programmazione per l’estate 2023 che vedrà l’operatore impegnato con navigazioni lungo Danubio, Reno, Rodano, Douro ed Elba.