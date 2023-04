Giver, l’estate della “resurrezione” di Grande Nord e crociere fluviali

Archiviato “un inverno strepitoso, con risultati superiori al 2019”, Giver Viaggi e Crociere va incontro a un’estate decisamente promettente, che vede le destinazioni del Grande Nord in costante crescita. Intanto, è già proiettato sull’inverno prossimo venturo con l’uscita online, proprio in questi giorni, del nuovo catalogo I Migliori Viaggi d’Esplorazione, che vede l’Antartide protagonista, ma non solo.

Di questa e altre novità, abbiamo parlato con Cristina Ferrando, product manager Grande Nord, e con Giorgia Paciotta, responsabile commerciale, con cui abbiamo fatto il punto su programmazione e strategie del tour operator genovese.

«Il nuovo catalogo I Migliori Viaggi d’Esplorazione è frutto della collaborazione con Hurtigruten, di cui siamo agenti generali in Italia – esordisce Ferrando – e presenta crociere in Patagonia e Antartide, dove avremo una partenza speciale di gruppo l’11 novembre con accompagnatore Giver a bordo della MS Fridtjof Nansen. Altro nuovo prodotto di Hurtigruten sono le Galapagos, con crociere tutto l’anno, alle quali ci siamo legati per ampliare la programmazione sul Sudamerica, con pacchetti su Ecuador, Argentina, Cile, su cui ci auguriamo di fare numeri importanti, magari anche con partenze garantite con accompagnatore».

«Di tutte le navigazioni di “esplorazione” si occuperà il reparto Canada e Alaska, dedicato a due destinazioni che avevamo sospeso durante la pandemia e che ora sfruttano la ripresa dei viaggi lungo raggio. Il Canada – prosegue – sta andando bene, sia con i viaggi di gruppo sia con i fly&drive e i tour, con richieste maggiori sui grandi parchi e itinerari che abbinano est e ovest. Sull’Alaska siamo praticamente ripartiti da zero, ma stanno riprendendo soprattutto i fly&drive e le crociere».

HURTIGRUTEN E IL RITORNO DEI FIORDI

Sul Nord Europa il prodotto di punta resta la classica navigazione lungo la costa norvegese con Hurtigruten, i cui postali sono affiancati dal 2021 dalle navi eco-sostenibili di nuova concezione della compagnia Havila, che funzionano esclusivamente con motori a batteria e Lng. Dotate di maggior comfort, seppure con capienza inferiore rispetto alle navi Hurtigruten, coprono la stessa rotta del postale dei fiordi, da Bergen a Kirkenes e ritorno.

«Le prenotazioni per l’estate sono partite alla grande – commenta in proposito Ferrando – e nonostante un rallentamento dovuto forse alla Pasqua alta, per ora sta andando molto bene tutta la zona dei Fiordi, che sono letteralmente risorti dall’anno scorso. Un buon successo hanno anche i tour in pullman con mini-crociere sui fiordi più importanti, per cui abbiamo dovuto potenziare l’offerta per far fronte a una richiesta sempre più massiva, anche se i gruppi restano comunque di dimensioni contenute. Bene poi la parte nord della Scandinavia, con le Lofoten che la fanno da regine, e tutta l’area della Lapponia oltre il circolo polare artico. E non dimentichiamo l’Islanda, destinazione in crescita continua con numeri da capogiro, che ormai rappresenta per noi una delle destinazioni primarie».

FIUMI, AVANTI TUTTA

Con la primavera hanno ripreso vigore anche le crociere fluviali sui principali fiumi europei, altro prodotto storico di Giver Viaggi e Crociere, orfano quest’anno (a causa della guerra) delle crociere sul Volga, che sono state per lungo tempo la punta di diamante della programmazione. «In compenso gli altri itinerari hanno ripreso un’operatività importante dopo la pandemia – interviene Giorgia Paciotta – e stiamo lavorando molto sul mercato affinché gli agenti acquisiscano una maggiore consapevolezza di un prodotto estremamente semplice da vendere, che noi proponiamo con pacchetti completi che includono i voli di linea dai principali aeroporti italiani, i trasferimenti, la navigazione con pensione completa a bordo e molte escursioni e visite di città in italiano incluse nel prezzo. Queste navi hanno una capacità massima di 130-140 passeggeri, in pratica sono hotel galleggianti interamente charterizzati da Giver, con a bordo il nostro direttore di crociera e il nostro staff parlante italiano. Si tratta quindi di tour estremamente comodi e confortevoli, un concetto molto semplice ma che in realtà ha difficoltà ancora oggi a essere recepito dal mercato».

ANCHE L’INVERNO PROMETTE BENE

A livello di booking, se da un lato, oltre alla sospensione delle crociere in Russia, si registra anche il prevedibile arresto sui Baltici, con la cancellazione di tutte le partenze anche a causa della guerra, del tutto inaspettato è invece l’andamento delle prenotazioni per la stagione invernale.

«Da un mese praticamente vendiamo l’inverno – fa notare Ferrando – Il volo da Roma per Rovaniemi ai primi di dicembre è praticamente quasi completo, lo stesso per uno dei due voli da Milano. Per noi è un grandissimo successo, non è mai accaduto di avere vendite con così largo anticipo. Prima della pandemia, in questo periodo ricevevamo richieste di informazioni, ma poi le vendite slittavano a fine estate, mentre adesso si spalmano su tutto l’arco dell’anno».

«Siamo consapevoli che le dinamiche del mercato siano cambiate – interviene Paciotta – quindi capiamo l’importanza di una flessibilità decisa sotto tutti i punti di vista. Per questo riconosciamo l’importanza di agenzie che da sempre sono legate a Giver, e continuano a esserlo, per la nostra professionalità e capacità di operare su queste destinazioni. Per noi la rete agenziale è centrale e nei confronti delle singole agenzie stiamo facendo un lavoro un po’ certosino, con incontri, webinar, fam trip, e anche attraverso una forza vendite di 10 promotori che operano su tutto il territorio».

«Oggi più che mai – conclude – la concorrenza è il prezzo, ma Giver ha una storicità, un’affidabilità, una professionalità importanti. Elementi che si pagano, perché tutti i servizi che offriamo danno garanzia di sicurezza in ogni situazione. Anche se poi chi è entrato più di recente sul mercato offre tariffe più competitive, la nostra sfida non sarà mai quella di diventare competitivi da un punto di vista economico, sarà sempre di avere una qualità importante».