Gli ottant’anni (portati bene) di Tap Air Portugal

Due volte ottanta. Tap Air Portugal fa cifra tonda e spegne 80 candeline, regalando fino al 18 marzo un bonus aggiuntivo dell’80% in miglia a tutti i clienti che prenotano voli con la compagnia aerea su flytap.com. La campagna è valida per i biglietti emessi per voli Tap tra il 17 marzo e il 31 luglio 2025.

Per usufruire di questa promozione, al momento della prenotazione i clienti devono inserire il proprio numero Tap Miles&Go e il codice promozionale BDAYTPEU80, valido per i mercati di Italia, Portogallo, Germania, Austria, Francia, Lussemburgo, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Chi non è ancora membro Tap Miles&Go, può registrarsi e ricevere immediatamente 200 miglia al momento dell’iscrizione.

La compagnia nazionale portoghese è stata fondata il 14 marzo 1945 da Humberto Delgado. Dopo una fase preparatoria, l’allora Transportes Aéreos Portugueses effettua il suo primo volo commerciale il 19 settembre 1946 sulla rotta Lisbona-Madrid, con un DC-3 Dakota. Ottant’anni dopo, Tap è la più grande vetrina del Portogallo nel mondo ed è tra i primi tre maggiori esportatori nazionali, con oltre 16 milioni di passeggeri trasportati nel 2024.

Con una flotta di 99 aeromobili, quest’estate la compagnia nazionale portoghese volerà verso 84 città: 10 in Nord America, 14 in Sud America, 12 in Africa, 6 in Portogallo e 42 nel resto d’Europa.

Classificata nel 2025 da Airline Ratings come la compagnia aerea più sicura in Europa e l’undicesima più sicura al mondo, in estate Tap opererà oltre 1250 frequenze settimanali. Fra le novità della sua offerta, i nuovi voli Lisbona-Los Angeles, Porto-Boston, Terceira-San Francisco e la ripresa dei collegamenti per Porto Alegre.

«Celebriamo un traguardo storico: gli 80 anni di Tap Air Portugal – le parole di Luís Rodrigues, ceo del vettore – In questi otto decenni Tap da piccola compagnia aerea con due aeromobili è diventata un punto di riferimento nell’aviazione mondiale, collegando il Portogallo al resto del mondo. Questo percorso è stato possibile grazie all’instancabile impegno di migliaia di lavoratori e alla fiducia dei nostri clienti e partner. Abbiamo affrontato sfide, superato avversità e, con resilienza, ci siamo reinventati per continuare a volare sempre più in alto».

«Guardiamo al futuro con ambizione e determinazione, investendo nella modernizzazione della flotta, nella sostenibilità e nel continuo miglioramento dell’esperienza dei nostri clienti – ha sottolineato ancora Rodrigues – Tap continuerà a essere un ponte tra i continenti, promuovendo la cultura e l’economia del Portogallo e rimanendo un simbolo del nostro Paese nel mondo. A tutti coloro che fanno parte di questa storia – lavoratori, passeggeri e partner – vanno i nostri più profondi ringraziamenti. Che i prossimi anni siano ancora più ricchi di successi e traguardi».

80 ANNI CON UN NUOVO SPOT, UN LIBRO E NUOVI CHEF



Tap ha presentato in anteprima il suo nuovo spot pubblicitario alla Borsa del Turismo di Lisbona, disponibile qui. Il libro Voar É Preciso raccoglie invece oltre 700 immagini, molte delle quali inedite, che illustrano gli 80 anni. La storia della compagnia viene narrata attraverso i suoi aeromobili, che nel tempo hanno assunto il ruolo di veri protagonisti. Il volume contiene decine di grafici, mappe delle rotte, profili degli aeromobili e l’elenco completo della flotta Tap.

Nell’ambito delle celebrazioni per il suo 80° anniversario, la compagnia ha annunciato la nuova edizione del programma Local Stars. Sei chef della gastronomia portoghese prendono parte a questo progetto: tre donne e tre uomini creeranno due menù completi, ciascuno dei quali sarà servito per due mesi sui voli a lungo raggio in partenza da Lisbona, in classe Business. Tutti gli chef erano presenti alla Btl, dove sono stati ufficialmente presentati.

E sempre nell’ambito della fiera lusitana, Sofia Lufinha, chief customer officer di Tap, ha presentato Status For Life, un’iniziativa con cui la compagnia aerea desidera valorizzare, ringraziare e premiare i suoi clienti. Per questo assegnerà lo status Gold For Life e Navigator For Life a coloro che, nella loro storia di volo con la compagnia – dati disponibili dal 1998 – hanno già accumulato rispettivamente più di due o tre milioni di miglia. Con For Life, d’ora in poi le miglia di status volate con Tap verranno conteggiate dal momento in cui il cliente si iscrive al programma Miles&Go e saranno visualizzate su un contatore nell’area riservata di FlyTap.com.