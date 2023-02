Global Gsa incontra le agenzie e festeggia 10 anni di attività

Dieci eventi: come gli anni di attività di Global Gsa. Si tratta dell’operazione celebrativa, ma non solo, dedicata agli agenti di viaggi e promossa per festeggiare un prestigioso traguardo della Global Distribution Sales & Marketing. La prima tappa sarà Napoli, il 23 febbraio, per poi proseguire con Bologna, Genova, Roma, Firenze, Bari, Torino, Verona, Vicenza e Milano.

«Da dieci anni siamo al fianco delle agenzie di viaggi e dei tour operator – commenta Manlio Olivero, president e ceo del Gsa milanese – Operatori che supportiamo giornalmente con un help desk altamente qualificato e un sales team operativo sul territorio. Per questo motivo abbiamo scelto di festeggiare con momenti di incontro con gli adv, per esprimere, anche in questa occasione, la nostra vicinanza al trade».

Le serate saranno un’occasione anche per presentare tutte le novità dei brand rappresentati: Hertz, Dollar, Thrfty; le compagnie aeree Kenya Airways, Aircalin e Madagascar Airways; la compagnia di crociere fluviali AmaWaterways e – novità per il 2023 – il dmc di Sri Lanka e Maldive Ayubowan Tours; oltre alle partnership con Booking e MyParking.