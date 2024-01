Gnv assume: recruiting al via per 500 lavoratori

Cinquecento risorse da inserire in vista della prossima stagione estiva. Sbarca per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Gnv Grandi Navi Veloci, Gruppo Msc.

Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 24 dalle 14 alle 19 e giovedì 25 dalle 9 alle 17 all’Hotel Poseidon in Via Cesare Battisti 80. Le giornate saranno finalizzate allo svolgimento di colloqui con i candidati e garantiranno la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all’interno della compagnia.

Tra le figure ricercate personale di Macchina e di Coperta come ufficiali, personale di gestione dell’hotel come commissari, cuochi, pizzaioli e garzoni. Gradita la conoscenza delle lingue, in particolare arabo, francese e spagnolo.

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio Cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, scatterà un supporto economico per effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, ci sarà la possibilità di partecipare a sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere.

La campagna di recruiting proseguirà nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.

Per l’invio dei Cv è possibile consultare il sito della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected].