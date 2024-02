Gnv, Della Valle: «Vendite in advanced booking al +7%»

Offerta solida, tutte le rotte confermate, aumento di capacità sulle linee principali e l’implementazione del wifi Starlink sulle linee principali. Gnv porta alla Bit di Milano le novità 2024, anno che registra già il +7% di advanced booking rispetto al 2023.

«Abbiamo da poco chiuso un anno positivo che ci ha permesso di registrare un +5% in termini di passeggeri trasportati rispetto a quello precedente che era stato un anno già molto buono in termini di volumi. Iniziamo il 2024 aspettandoci una domanda in crescita, in linea con quanto stiamo vedendo in questi primi mesi dall’apertura delle prenotazioni – dichiara Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv – Vogliamo alimentare questa crescita, per questo aggiungiamo una terza nave sulla Genova-Palermo in alta stagione e miglioriamo l’offerta sulle rotte per la Sardegna, a partire dalla Civitavecchia-Olbia. E ancora, puntiamo a migliorare i servizi: penso alle partnership con le aziende del pet care; o alla tecnologia wifi Starlink sulle navi, che ho testato personalmente sulla Genova-Barcellona: è come utilizzare Internet a casa o in ufficio. Inoltre, la connessione veloce a bordo durante tutto il viaggio ha un impatto notevole nei confronti delle nuove generazioni, saranno i figli a spingere le famiglie a scegliere il traghetto per le vacanze».

A proposito di novità, quest’anno Gnv attende a novembre l’ingresso in flotta di Polaris, «in anticipo rispetto alle attese; è il primo di quattro traghetti di nuova costruzione ad alti standard ambientali che a partire da fine anno si unirà alla nostra flotta». La compagnia sta poi chiudendo una trattativa per l’acquisizione di altre due unità.

INIZIATIVE COMMERCIALI PER SAN VALENTINO

La fiera di Milano è anche l’occasione per lanciare la promozione di San Valentino: a coloro che prenoteranno un biglietto tra mercoledì 14 e domenica 18 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40% (opzioni e prevendite escluse). La promo è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2024 su tutti i collegamenti operati dalla compagnia del Gruppo Msc, a esclusione di quelli per le Baleari, che godranno di altre tariffe speciali.

«È una promo flash di durata limitata, che non pregiudica l’advanced booking ma crea tariffe interessanti sulle date di spalla», aggiunge Della Valle.

Tra le linee alle quali potrà essere applicata la promozione sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese. Rientrano nella promo anche le altre destinazioni della compagnia, tra cui il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine, la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.

MY GNV SI RINNOVA

Tra le altre iniziative della compagnia di navigazione, «nel 2024 renderemo operativo il nuovo servizio di reservation che porterà molti vantaggi per i partner e includerà importanti novità andando a integrarsi al sistema esistente; inoltre, è in atto il revamp del programma di fidelizzazione My Gnv per renderlo più appetibile con un importante miglioramento alle loyalty – come il cashback di 50 euro ogni 200 punti e benefici a bordo come sconti per ristorante e bar – puntando a creare legami sempre più forti e continuativi nel tempo con i nostri clienti diretti e con le agenzie di viaggi che costituiscono da sempre un partner fondamentale per il nostro business. Se il cliente è già iscritto molto probabilmente chiederà in agenzia di viaggiare con noi, e con My Gnv vogliamo aumentare il numero dei repeater, che già oggi si attestano al 35%».