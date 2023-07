Go America lancia otto tour nelle località più iconiche degli States

Il “Sogno americano” in otto sfumature diverse con la nuova collezione “Tutti a..” di Go America (brand di Go World): si tratta di un vero e proprio compendio con otto proposte dedicate a chi vuole esplorare le località più iconiche degli Stati Uniti anche (e soprattutto) fuori stagione, con short break di 6 giorni/4 notti. Una America easy‘n cheap, con pacchetti soggiorno+volo+escursioni per vivere a pieno l’atmosfera dei luoghi visitati.

“Tutti a New Orleans” è un tour alla scoperta della patria del jazz, della cucina creola, del Mardì Gras, con lo sfarzo cattolico che convive a fianco del misticismo pagano della cultura Voodoo, dei vampiri, della magia.

“Tutti a Chicago” è un’esplosione di attività culturali, orgoglio civico e multiculturalità, tra architettura e musei di fama mondiale, senza dimenticare i parchi sulle rive del lago e i quartieri etnici.

Non mancano le tre metropoli must, da apprezzare al meglio con esperienze personalizzabili: “Tutti a New York, “Tutti a Los Angeles” (con volo diretto da Roma), “Tutti a Miami” (sempre con volo diretto da Roma).

A completare l’ampia offerta, con un programma di 10 giorni/7 notti si vola “Tutti alle Hawaii”: con visita alle isole Oahu e Maui, con pratica di sport acquatici e snorkeling. Tutti i programmi sono su base individuale, minimo due passeggeri, e includono volo dall’Italia, soggiorni in hotel selezionati e alcune escursioni.