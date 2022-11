Going Academy per adv, focus su destinazioni e prodotti sartoriali

Primo appuntamento per Going Academy, l’evento del t.o. incentrato sulla formazione di prima mano: l’appuntamento di education del tour operator rivolto alle agenzie di viaggi ha infatti voluto privilegiare le destinazioni e i suoi rappresentanti sul mercato italiano. Riuniti in crociera su Msc Sinfonia, in navigazione da Venezia verso Croazia e Slovenia, i professionisti hanno conosciuto direttamente dalle voci dei direttori e dei responsabili degli enti del turismo le novità e i temi che caratterizzeranno la promozione nelle prossime stagioni turistiche.

Per Going si è trattato del primo meeting con la formazione, in un nutrito programma che vedrà nell’arco dell’anno nuovi incontri, sempre coadiuvati dalla partecipazione di partner, che condividono i principi del nuovo corso di Going: qualità, sartorialità e attenzione al viaggiatore.

«L’Academy è un prezioso contenitore di formazione che di volta in volta declineremo con educational a destinazione oppure roadshow nelle regioni italiane – spiega il chief commercial & operations officer, Maurizio Casabianca – E attualmente stiamo lavorando al calendario del 2023, che ha già in programma fam trip legati a campagne di vendita».

Nella fattispecie, Going sta sviluppando un programma con Turkish Airlines sulla destinazione Turchia. Parallelamente, la piattaforma B2B Going4You si arricchirà di contenuti che le agenzie di viaggi possono riascoltare e scaricare in vari formati: video, testi e immagini nonché webinar educativi sul prodotto.

Gli enti del turismo che hanno partecipato all’Academy sono stati: l’Egitto, la Giordania, Israele, le Seychelles e la Thailandia, mentre la Croazia ha supportato il team di prodotto di Going nelle attività di familiarizzazione. Così come la presenza delle dmc è valsa all’approfondimento sulla Turchia e al lancio del Marocco per il 2023.

Invece, tra i player dell’hospitality che hanno illustrato le novità di prodotto erano presenti Constance Hotels e Bahia Principe Resorts, senza dimenticare Msc Crociere con cui il tour operator realizza la programmazione Going4Cruise ovvero gli itinerari pre e post crociera nelle mete della compagnia.

A completare il panel dei partner, Iya Airways e Europe Assistance che hanno focalizzato il loro intervento sui nuovi programmi per le agenzie di viaggi e sulle garanzie offerte dalle polizze assicurative, in continuo aggiornamento. Nel corso della prima edizione della Going Academy sono state anche annunciate le prossime nuove destinazioni della geografia di viaggio Going dell’anno che verrà: Sud Africa, Kenya, Tanzania, Uzbekistan.