Gol Airlines sceglie Aviareps come gsa in 18 Paesi

Gol Airlines sceglie Aviareps come general sales agent (gsa) in 18 Paesi. Dal primo giugno l’azienda leader nella rappresentanza per i brand dell’aviazione, del turismo e dell’ospitalità supporterà la compagnia aerea brasiliana con una gamma completa di servizi di vendita e biglietteria in Austria, Germania, Svizzera, Benelux, Paesi Nordici, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Malesia e Panama.

Con hub a San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia e Fortaleza e fondata nel 2001, Gol è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi vettori in America Latina, operando circa 700 voli al giorno: offre opzioni di viaggio per una vasta gamma di destinazioni in America Latina, Nord America e Caraibi. La collaborazione con Aviareps migliorerà la presenza di Gol, espanderà le sue vendite nei mercati cruciali a livello globale e porterà ulteriori viaggi e turismo da quegli stessi mercati.

«Questa partnership strategica rafforzerà ulteriormente la nostra presenza a livello globale e ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico in tutto il mondo – sottolinea Luiz Teixeira, head of international sales di Gol – La vasta conoscenza ed esperienza nel settore dell’aviazione di Aviareps la rende il partner ideale per rappresentare Gol Airlines. Insieme, miriamo a migliorare la visibilità del nostro marchio e a fornire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità ai passeggeri di tutto il mondo».

«Siamo entusiasti della nomina a Gsa per Gol Airlines – commenta Marcelo Kaiser, coo aviation di Aviareps – Questa partnership segna una pietra miliare significativa per entrambe le società in quanto uniamo le forze per migliorare la presenza globale di Gol e rafforzare la sua posizione di vettore leader verso destinazioni all’interno Brasile e oltre. La nostra vasta esperienza nel settore dell’aviazione e la nostra rete globale di uffici ci consentiranno di promuovere efficacemente i servizi di Gol, espandere la sua base di clienti e guidare la crescita in mercati chiave».