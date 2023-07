Grandi eventi e incentive alla ribalta: i trend di Gattinoni Mice

Nel primo semestre dell’anno raggiunto l’80% del fatturato previsto per il 2023 di 50 milioni di euro. Sono più che lusinghieri i risultati ottenuti dalla business unit del Gruppo Gattinoni dedicata al Mice, che ha fatto una panoramica sui trend nel comparto. La tendenza dell’ultimo anno rivela che le aziende hanno iniziato a pianificare i loro eventi con anticipo: in sostanza, chi ne organizzava uno all’anno ora ne chiede tre, non solo team building e roadshow, ma incentive e grandi eventi.

Giugno in particolare è il mese dei grandi incentive. In Italia le mete privilegiate sono Sardegna, Sicilia e Puglia, scelte per ambientare convention e incentive e offrire ai partecipanti soggiorni balneari su spiagge di grande fascino. Nel medio raggio la prima destinazione è l’Egitto, dove il Cairo è abbinato a Mar Rosso oppure a crociere sul Nilo. Un aspetto interessante è il ritorno al lungo raggio da parte delle aziende, in misura addirittura maggiore rispetto al 2019. Gattinoni Mice ha capitalizzato numeri importanti per il 2023 e il 2024 verso gli Stati Uniti, che rispetto all’Asia sono serviti meglio a livello di collegamenti aerei e hanno costi più accessibili. Non solo le mete evergreen, Miami, New York e California, ma anche Colorado, New Mexico, Montana, Oregon.

«Siamo entusiasti dei risultati e ora ci possiamo dedicare ad allargare gli orizzonti – commenta Silvia Pozzi, chief logistics officer di Gattinoni Mice – Dopo tanta operatività, è il momento di viaggiare alla ricerca di tagli diversi, si tratti di destinazioni fuori dagli schemi o di identificare nuovi fil rouge per mete classiche. Questo potrà contraddistinguerci ancora di più e pensiamo sia quello che i clienti si aspettano da noi».

Incoraggiante il ritorno dei grandi eventi; la business unit ne realizza almeno due al mese. «Questo ha imposto una migliore strutturazione – prosegue Pozzi – Come business unit siamo cambiati, abbiamo messo a sistema il nostro metodo, modificato la gestione interna dei Grandi Eventi. Con le ripartizioni di categorie di servizi e centri di costo, si lavora con meno stress e più serenità, dalla programmazione all’amministrazione di fine evento».

Oltre alla logistica uno dei punti di forza di Gattinoni Mice è la continua ricerca per proporre esperienze coinvolgenti e che lascino il segno. Scova partner con cui collaborare su progetti capaci di sorprendere, attività inedite e fuori dagli schemi. Si spazia da laboratori di manualità artigianale a quelli con veri e propri artisti, da momenti legati alla cucina e al vino.

La principale difficoltà nella prima parte del 2023 riguarda la carenza di personale, nota ancora Pozzi: «È sempre più difficile trovare profili qualificati e disposti a lavorare a ritmi importanti anche nei week end. Da novembre, solo nel Mice, abbiamo inserito 24 persone e non demordiamo: con il nostro ufficio Hr stiamo aprendo canali su scuole superiori e università per cercare di formare i giovani e averli poi ‘già pronti’ per essere inseriti in azienda».