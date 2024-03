Grecia, apre a maggio alle Cicladi il lussuoso One&Only Kéa Island

Apertura prevista in primavera, a maggio, per il resort di sole ville One&Only Kéa Island, del brand di lusso One&Only. Il resort dista 30 minuti in barca da Atene, in Grecia, e si trova nelle Cicladi, in un’isola di 2.300 abitanti.

La struttura si sviluppa su una scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola e assicura massima esclusività e autenticità; l’hotel è collegato privatamente con motoscafo con il nuovo One&Only Aesthesis, primo resort del brand in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese di Glyfada.

Al One&Only Kéa Island ci sono 63 cliff villa in stile contemporaneo e finiture di lusso in marmo locale, con finestre a tutta altezza che garantiscono illuminazione naturale e fluidità degli spazi. E ancora ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti. Ville ideali per famiglie, o gruppi di amici, con angolo cottura e zona pranzo sulla terrazza esterna.

Ispirandosi alle antiche radici agricole dell’isola di Kea, il resort offre cinque ristoranti e bar che usano ingredienti stagionali e produttori locali, non manca un ristorante di cucina greca, oltre a proposte internazionali.

La tranquilla baia del resort ospita inoltre il Bond beach club, la cui atmosfera glamour conquista gli ospiti grazie a un calendario di dj-star residency, un vivace menu a base di ingredienti locali, mixology d’eccezione e un’esperienza culinaria unica in riva al mare.

Sul versante opposto della baia, si trova una selezione esclusiva di 40 One&Only Private Homes disponibili per l’acquisto. I proprietari possono godere di privilegi speciali, tra cui vantaggi esclusivi presso i resort del Gruppo Kerzner International in tutto il mondo e accesso completo alle strutture e ai servizi di One&Only Kéa Island.

Gli amanti del benessere possono approfittare della One&Only spa in collaborazione con subtle energies, un esclusivo santuario vista mare su tre piani. La spa offre anche programmi intensivi per ricaricarsi e recuperare le energie, rituali di bellezza rigeneranti fondati sugli elementi della terra e dell’acqua dell’Egeo, un centro fitness, un padiglione yoga vista mare e terapia watsu. L’esclusivo club one propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un’area dedicata agli adolescenti con campo da basket.

Gli ospiti più piccoli possono invece accedere al programma kidsonly con attività ispirate alla sostenibilità e difesa della flora e della fauna dell’isola.

Jerome Colson, general manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore, di cui più di 10 di collaborazione con One&Only, è stato chiamato per guidare l’apertura del nuovo resort e afferma: «Sono entusiasta di questa opportunità. Kéa è un luogo davvero speciale e il nostro obiettivo è rendere omaggio alle radici dell’isola e allo stile di vita del’Egeo in modo autentico, rispettando il territorio e la sua comunità».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa One&Only