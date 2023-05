Grimaldi Lines, debutto ufficiale sulla Napoli-Palermo

Addormentarsi a Napoli, svegliarsi a Palermo. O, anche, viceversa. Nuova sfida per Grimaldi Lines, che vivrà la sua prima estate sulla rotta tra le due antiche capitali del sud, a bordo del traghetto di nuova generazione Cruise Ausonia. Dieci ore di traversata per unire due destinazioni accomunate da secoli di storia e tradizioni culturali, tra icone laiche e religiose.

Inaugurato a ottobre scorso, il collegamento via mare salpa da Napoli i giorni pari e da Palermo i giorni dispari (domenica esclusa). Per la stagione estiva – dal 17 luglio al 17 settembre la frequenza viene incrementata con partenze giornaliere.



A bordo Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines, racconta il 2023 come l’anno della consacrazione dei traghetti per il trasporto passeggeri. «Se dieci anni fa avevamo centomila utenti, l’anno scorso siamo arrivati a tre milioni e adesso puntiamo ai cinque. Siamo al 60% di prenotazioni in più rispetto al 2022 – dice – E tutto questo in un mercato molto competitivo, in cui ci siamo ritagliati un ruolo centrale. Quest’anno abbiamo iniziato fortissimo con le vendite. In questo momento c’è un rallentamento fisiologico del booking dopo i ponti. L’estate va, ma c’è bisogno di sollecitare il mercato per destagionalizzare».

Il punto di svolta per Grimaldi in termini di numeri e di conoscenza del mercato è stato il 2016, «quando abbiamo consolidato la nostra forza con le rotte per la Sardegna. Ora contiamo un totale di 20 collegamenti marittimi, includendo i collegamenti per Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. Siamo poi in gara per il bando sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Nel frattempo incrementiamo le rotte sulla Sicilia, scegliendo navi come Cruise Ausonia, moderne, eleganti e confortevoli».

Il ferry in questione ha una stazza lorda di oltre 32.000 tonnellate, viaggia a una velocità di crociera massima di 19 nodi, ospita 198 cabine ampie e con bagno privato suddivise in interne, esterne (da quattro posti con letti separati alti e bassi) suite matrimoniali con tv e mini frigo e due cabine per persone a mobilità ridotta. Oltre al servizio pet in cabin che consente agli animali domestici di viaggiare insieme ai loro padroni.

La piscina domina il ponte esterno, mentre all’interno ci sono spazi dedicati ai bambini con giochi, scivoli e altalene, boutique per lo shopping degli adulti, intrattenimento fino a tardi con il bar di poppa che diventa discoteca. La proposta gastronomica permette di scegliere tra self service, servizio bar e ristorante à la carte con i piatti tipici della tradizione culinaria campana e siciliana a cura dello chef di bordo.

«I passeggeri ci scelgono sia per il pricing che per il servizio – aggiunge Marino – Sul nuovo cliente quello che più conta è la leva prezzo, ma dopo è la qualità del servizio a fare la differenza. Il viaggio inizia a bordo, il traghetto non è più solo un mezzo di trasporto».

Tornando alle nostre due capitali, mete – entrambe – del viaggio, la compagnia aggiunge al network di linee le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator con la formula nave+soggiorno o con i city break, proposti in ogni periodo dell’anno: tour di un giorno per avere un assaggio di Napoli e/o Palermo.