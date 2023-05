Grimaldi unico offerente per la linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari

La linea marittima in convenzione pubblica per il trasporto di passeggeri e merci fra i porti di Civitavecchia, Arbatax e Cagliari resta in capo a Grimaldi Group, attraverso la controllata Grimaldi Euromed.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che – in merito al “servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci tra i porti di Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa, con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima” – alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissata per le ore 12 del 5 maggio 2023, l’unico operatore economico a presentare un’offerta è stato Grimaldi Euromed.

Il gruppo armatoriale napoletano ha offerto 26,9 milioni di euro a fronte di un bando che stimava un costo complessivo per l’esercizio triennale della linea di 72 milioni e una sovvenzione pubblica di circa 42,4 milioni.

La precedente convenzione era scaduta il 22 marzo scorso, e la rotta continua a essere servita da Grimaldi in regime di proroga fino alla nuova aggiudicazione.

Il bando di gara prevede un servizio trisettimanale. La linea dovrà essere operata con un traghetto ro-pax con capacità trasporto passeggeri non inferiore a 900 persone, di cui 500 in posti fissi, tra cabine e poltrone.