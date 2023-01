Gruppo Evok, a Venezia apre l’hotel Nolinski

Sarà Alessandro Caristo a ricoprire il ruolo di direttore generale dell’hotel Nolinski a Venezia, che aprirà proprio nel corso di quest’anno. L’annuncio è arrivato dall’amministratore delegato e cofondatore del Gruppo Evok, Emmanuel Sauvage.

Alle spalle 35 anni di esperienza lavorativa in ambito internazionale, Caristo è nato in una famiglia di albergatori, da cui ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la sua carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia, acquisendo una profonda competenza nel settore e alimentando la passione per le lingue straniere.

Maturata un’esperienza di oltre 10 anni fra le attività di front office, il settore food & beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il Master in Economia e Gestione del Turismo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ha ricoperto incarichi dirigenziali in alberghi italiani e svizzeri, dirigendo l’Hotel Cipriani a Venezia, prima di entrare nel Gruppo Evok. Il suo primo incarico al Nolinski sarà quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che costituiranno il suo team.