Gruppo Oltremare inaugura la nuova sede

Nuova sede a Napoli per il Gruppo Oltremare, in un 2022 ricco di novità. Dal 21 novembre, l’operatore ha trasferito il proprio quartier generale in una nuova struttura funzionale a tutte otto business unit che compongono la società, che oggi conta 41 collaboratori. L’obiettivo è far ulteriormente crescere i vari segmenti di prodotto e servizio in una location all’avanguardia e continuare a valorizzare le risorse e la centralità del territorio.

Sono entrate in azienda nuove figure professionali; anche per questo la direzione ha cercato una sede operativa calibrata a rinnovate esigenze logistiche, con adeguamento dei supporti tecnologici.

Il nuovo headquarterè situato in una posizione strategica, con una logistica degli uffici studiata per ottimizzare le sinergie tra le diverse aree di lavoro e migliorare l’efficienza dei processi. La sede è all’interno del Complesso Altamira, grande e moderna struttura composta da due edifici che ospitano più di cinquanta aziende. Gli uffici del Gruppo sono sviluppati su due piani, con una configurazione strutturata in un open space a cui si aggiungono quattro locali dedicati allo staff delle business unit operative, e il secondo piano, riservato alla direzione.

La condivisone degli spazi e la proposta di arredi è in linea alla filosofia aziendale di ricercare un’atmosfera di benessere e di accoglienza speculare a quella ottenuta nella vecchia sede, per creare un clima gradevole e familiare e contribuire a migliorare servizi e performance.

«Il trasferimento nella nuova sede segna una tappa importante nella storia della nostra azienda – commenta Stefano Uva, coo Gruppo Oltremare – Abbiamo investito molto nella nuova struttura, nel rispetto e nell’attenzione anche verso i nostri collaboratori, preservando la facilità di collegamenti rispetto alla sede di lavoro che ci ha ospitato in tutti questi anni. Per lo sviluppo aziendale e per la nostra tipologia di business era fondamentale individuare uno spazio funzionale, all’avanguardia sia per l’attività quotidiana sia perché siamo convinti che l’ambiente di lavoro influisce sulle dinamiche lavorative così come sulle relazioni e sulla produttività».