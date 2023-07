Gruppo Space Hotels, fatturato in crescita nei primi sei mesi del 2023

Trend positivo per il Gruppo Space Hotels. L’andamento è stato ratificato dall’Assemblea dei Soci che si è riunita a fine giugno a Milano e ha registrato, nei primi sei mesi del 2023, un’ulteriore significativa ripresa del fatturato con un +49% rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre, annunciata l’affiliazione di due nuovi hotel.

Le principali città italiane in cui si è avuto il maggior numero di prenotazioni tra gennaio e giugno sono state Roma, Milano e Torino. A livello internazionale invece da sottolineare il ritorno di visitatori nel nostro Paese soprattutto dagli Stati Uniti, +84%, mentre si aggira sul 37% la percentuale dei connazionali che hanno scelto di restare in Italia. Tra i principali mercati per il gruppo anche Germania, Regno Unito e Francia.

Confermata la collaborazione con Sabre Hospitality Solutions, partner del gruppo per la distribuzione Gds, Ids, Booking Engine e Consortia Services e presentata Optimand, piattaforma di analisi web e di mercato per aumentare le prenotazioni dirette. Continua inoltre la collaborazione con Dotcomconsulting per la presenza web e con Hubsolute per la promozione sui mercati internazionali.

«Siamo lieti di confermare il trend positivo della società, che ha registrato un aumento sensibile del fatturato nel periodo gennaio-giugno di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022 – sottolinea il presidente Franco Coppini – È significativo l’ingresso in Space Hotels di 2 nuove strutture, il Borghese Contemporary Hotel 4* di Roma e l’Hotel Relais Chiaramonte 4* di Ragusa».