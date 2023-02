Guerra, sospesi tutti i voli Wizz Air per la Moldavia

L’invasione russa rischia di oltrepassare i confini dell’Ucraina. Nel mirino di Vladimir Putin ora potrebbe entrare la Moldavia (o più correttamente Moldova), vittima nei giorni scorsi della revoca da parte di Mosca del decreto che ne garantiva l’indipendenza. Da qui la scelta di Wizz Air di interrompere i collegamenti per il Paese, anche dall’Italia.

“Alla luce dei recenti sviluppi in Moldavia e del rischio elevato, ma non imminente, nello spazio aereo del Paese, Wizz Air ha preso la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli per Chisinau dal 14 marzo”, spiega la low cost ungherese in una nota.

Da metà marzo, rassicura poi la compagnia, “offriremo maggiori servizi da Iași per accogliere i passeggeri di Chisinau”, prosegue la nota. Previsto, in tal senso, il potenziamento delle frequenze anche da Roma Ciampino e Fiumicino allo scalo rumeno.

“I clienti interessati, che hanno prenotato direttamente tramite il nostro sito o l’app saranno avvisati via e-mail e potranno optare per la riprenotazione gratuita, per il rimborso del 120% della tariffa originale in un voucher o per un rimborso in contanti del 100%”, conclude Wizz Air.

Sul suo canale Telegram, l’esecutivo moldavo ha sottolineato che “i voli nello spazio aereo nazionale possono essere effettuati in sicurezza seguendo una serie di misure” e che adotterà tutte le iniziative per consentire alla compagnia di ritornare nel Paese il prima possibile.

Wizz Air, inoltre, ha ancora tre Airbus bloccati a Kiev dall’invasione russa più di un anno fa.