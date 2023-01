Guide di viaggio, arriva la collana firmata Feltrinelli-Morellini

Cadute ormai (o in procinto di cadere) anche le ultime restrizioni ai viaggi nel mondo, si torna a partire e torna a tirare un sospiro di sollievo anche un settore sicuramente danneggiato dalla pandemia, quello delle guide turistiche.

Se è vero, infatti, che durante la crisi Covid le vendite di libri hanno visto comunque una crescita, a trovarsi in difficoltà è stato il comparto legato ai viaggi. Ma l’estate 2022 ha segnato per tutto il mondo la ripresa del turismo e questa inversione di tendenza ha riguardato anche il mercato delle guide turistiche che, nonostante le alternative online, ha visto aumenti del fatturato anche del 300% rispetto al 2020.

Ed ecco quindi che il 2023 si apre con una novità, una nuova iniziativa editoriale, che vede collaborare due realtà 100% made in Italy. Le due case editrici Morellini, editore indipendente con sede a Milano, e Feltrinelli Editore uniscono le forze per innovare la proposta editoriale nel settore guide turistiche, con una nuova collana interamente ideata e progettata in Italia.

Per presidiare il mercato e offrire un prodotto di qualità, Feltrinelli Editore ha scelto di ampliare la propria produzione nel settore lanciando una nuova collana curata dall’editore Morellini, un marchio che dal 2015 al 2019 ha conosciuto margini di crescita (oltre il +30% per ciascun anno), arrivando in poco tempo a collocarsi nel 2019 al secondo posto (dopo Touring Club Editore) tra gli editori di contenuti interamente realizzati in Italia.

Dal 2023 escono quindi le guide Feltrinelli-Morellini che avranno in copertina i due marchi editoriali. Il punto di forza delle guide a doppio marchio sarà la realizzazione completamente autonoma dei contenuti: ideare una guida in Italia e farla realizzare da autori residenti nel nostro Paese consente di offrire informazioni specificatamente pensate per il lettore italiano e di declinarne la programmazione sulla base delle tendenze tipiche dei nostri connazionali, non necessariamente in linea con quelle internazionali, e garantire guide aggiornate fino al momento di andare in stampa, non necessitando di tempi di traduzione.

L’aggiornamento delle guide sarà inoltre garantito dal formato Extended Book, un modello editoriale ideato da Morellini e ora utilizzato da un numero crescente di editori, che dà modo al lettore di accedere a una serie di contenuti aggiuntivi digitali collegati al libro, come video e playlist Spotify. La nuova collana, che va ad affiancarsi a quella Rough Guides già edita da Feltrinelli, partirà con una serie di destinazioni italiane, raccontate da “insider” e accompagnando il lettore alla scoperta dell’anima di un territorio, dalla tradizione culturale ai gerghi, e con alcune destinazioni scelte tra i titoli Morellini.