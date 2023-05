Guide turistiche, entro maggio la legge approda al Consiglio dei ministri

Per le guide turistiche la nuova regolamentazione nazionale è in dirittura d’arrivo. È stata infatti condivisa dalle associazioni di categoria una sintesi della proposta di legge per la disciplina nazionale, che definirà una volta per tutte regole certe per l’accesso e lo svolgimento della professione.

È il risultato della riunione del tavolo di lavoro presso il Mitur, tenutosi ieri e coordinato dalla stessa ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Alla riunione erano presenti i rappresentanti di Confguide-Confesercenti, Federagit, Cna Turismo, Asgta, Agilo, Gti, Confartigianato, Cluster Turismo, Angt, XConfapi, Assoguide e Uiltucs.

«Era necessario e urgente – ha poi commentato Santanchè – arrivare al documento condiviso, vista la scadenza imposta dagli obiettivi del Pnrrr. La riforma andrà infatti attuata entro il 31 dicembre 2023. Apprezzo l’importante sforzo di tutte le sigle di trovare una sintesi tra le diverse posizioni emerse dopo vari tavoli e confronti: per noi è stato fondamentale il proficuo contributo delle associazioni di categoria, anche grazie al quale siamo arrivati a definire al meglio la nuova disciplina».

Il testo sarà presentato in Consiglio dei ministri entro il mese di maggio.