Guiness Travel lancia la linea Young

Dedicati al viaggiatore che ha una fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni, curioso e intraprendente, che ama stare in compagnia e condividere esperienze ed emozioni inedite e disponibile al fuori programma: sono i viaggi del nuovo prodotto Young di Guiness Travel, inseriti nella programmazione 2024-25 e presentati alla Bmt 2024 di Napoli.

L’operatore, specializzato in viaggi organizzati in Europa e in tutto il mondo con accompagnatore in partenza dall’Italia, anche per la linea Young mantiene lo stesso livello di servizi garantendo hotel 4/5 stelle, voli operati dalle compagnie di bandiera, la presenza dell’accompagnatore sempre al seguito e guide professioniste parlanti italiano in loco, assistenza 24h con riprotezione totale.

La proposta Young viene annunciata in esclusiva all’interno della conferenza stampa in programma venerdì 15 marzo, alle 13 in Bmt, durante la quale si parla di tutte le novità introdotte dal t.o., come i 20 cataloghi monografici cartacei e digitali e l’aumento delle destinazioni e degli itinerari.

«Continuiamo a costruire un prodotto completo, senza scorporare il pacchetto voli da quello del tour, in linea con quella che è e resterà la nostra filosofia di viaggio», sottolinea Michele Mosca, product manager Guiness.

Tante le esperienze da vivere nei viaggi proposti dalla linea Young, come lo ziplining nelle foreste di Ko Samui, i falò con i Tuareg sotto il cielo stellato nel deserto, lo snorkeling nei fondali marini più belli del pianeta, tutti momenti di forte impatto emotivo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Guiness Travel