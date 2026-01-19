Hilton lancia la linea Apartment Collection negli Usa
Hilton lancia una nuova linea dedicata alle branded residence, la Apartment Collection, che offre appartamenti arredati con servizi e comfort in stile alberghiero, disponibili per la prenotazione nella prima metà del 2026.
Il marchio sarà inizialmente lanciato negli Stati Uniti, in città come New York City, Washington, D.C. e Atlanta, grazie a una partnership con l’operatore di aparthotel Placemakr. Gli Apartment Collection by Hilton saranno prenotabili attraverso i canali Hilton nella prima metà di quest’anno.
Il brand offrirà unità arredate, da monolocali ad appartamenti con quattro camere da letto, con cucine attrezzate, aree soggiorno separate e lavanderia in loco. Le proprietà saranno dotate di supporto in loco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e includeranno servizi come centri fitness, con alcune sedi che offriranno piscine sul tetto, spazi comuni e ristorazione.
«Apartment Collection by Hilton rappresenta il prossimo capitolo nella storia di crescita di Hilton e i modi in cui ci stiamo evolvendo per soddisfare la crescente domanda degli ospiti per questo segmento dinamico dell’ospitalità», ha dichiarato Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton.
La partnership con Placemakr dovrebbe aggiungere circa 3mila nuove unità al portfolio esistente di Hilton di circa 10mila alloggi in stile appartamento a livello globale gestiti con altri marchi, tra questi Waldorf Astoria Residences, Conrad Residences e Lxr Residences.
Hilton prevede una crescita significativa attraverso questa partnership e ulteriori accordi di franchising con proprietari di immobili multi-familiari.
Il marchio parteciperà al programma Hilton Honors, con i 235 milioni di membri e farà guadagnare e riscattare punti sui soggiorni Apartment Collection by Hilton.