Hilton lancia la linea Apartment Collection negli Usa

Il brand offrirà unità arredate, da monolocali ad appartamenti con quattro camere da letto, con cucine attrezzate, aree soggiorno separate e lavanderia in loco. Le proprietà saranno dotate di supporto in loco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e includeranno servizi come centri fitness, con alcune sedi che offriranno piscine sul tetto, spazi comuni e ristorazione.

«Apartment Collection by Hilton rappresenta il prossimo capitolo nella storia di crescita di Hilton e i modi in cui ci stiamo evolvendo per soddisfare la crescente domanda degli ospiti per questo segmento dinamico dell’ospitalità», ha dichiarato Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton.

La partnership con Placemakr dovrebbe aggiungere circa 3mila nuove unità al portfolio esistente di Hilton di circa 10mila alloggi in stile appartamento a livello globale gestiti con altri marchi, tra questi Waldorf Astoria Residences, Conrad Residences e Lxr Residences.

Hilton prevede una crescita significativa attraverso questa partnership e ulteriori accordi di franchising con proprietari di immobili multi-familiari.