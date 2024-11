Hilton, raffica di new opening da Torino a New York

Dall’apertura del primo hotel a San Sebastián fino a nove nuovi esordi di marchi: Hilton annuncia una selezione delle aperture del prossimo anno.

Protagonista è anche l’Italia: Hilton Turin City Centre segna la prima apertura di Hilton Hotels & Resorts a Torino, prevista nel secondo trimestre 2025.

Situata nel centro città, la struttura di 175 camere comprenderà un ristorante, un bar e una executive lounge, come anche Spa con una piscina coperta, un centro fitness e cinque sale per trattamenti. La posizione centrale offre agli ospiti un facile accesso a numerosi negozi, ristoranti e bar locali. I viaggiatori d’affari possono utilizzare una delle 10 sale riunioni dell’hotel, di varie dimensioni. Gli ospiti possono raggiungere l’aeroporto di Torino in 30 minuti di auto o raggiungere a piedi in 10 minuti la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Conrad Hotels & Resorts debutta in Grecia con il Conrad Athens The Ilisian a fine 2025. Trasformerà l’ex Hilton Athens in un hub mixed-use di alto livello. Il Conrad Athens, offrirà 280 camere e suite, ognuna con un’ampia vista sul centro storico di Atene, oltre a una mega rooftop suite di 400 metri quadrati. Inoltre, 18 residenze dell’hotel sono state sviluppate come Conrad Residences e 37 residenze private come Waldorf Astoria Residences, ai piani superiori dell’edificio. Conrad Athens The Ilisian ospiterà anche un club privato di lusso per i soci e una varietà di ristoranti e luoghi di intrattenimento, oltre a esperienze legate allo shopping, tempo libero e benessere in collaborazione con marchi locali e internazionali.

Nel secondo trimestre Marcus Hotel Portrush, Tapestry Collection by Hilton segna il debutto del marchio in Irlanda del Nord, nella cittadina balneare di Portrush. L’edificio, classificato come hotel e panificio artigianale per oltre 85 anni tra il 1895 e gli anni ’80, è stato ristrutturato per riportarlo al suo antico splendore. Composto da 80 camere, sarà vicino alla distilleria di whisky Bushmills e alla Giant’s Causeway sulla costa atlantica. La città ospiterà anche il 153° Open nel 2025, segnando il ritorno del torneo di golf in Irlanda del Nord dal 2019.

Hilton aprirà anche il suo primo hotel a San Sebastián, in Spagna, in seguito alla riqualificazione dello storico Teatro delle Belle Arti, uno degli edifici più iconici della città. Il Palacio Bellas Artes Hotel San Sebastián, Curio Collection by Hilton, sarà dotato di 81 camere, spazi per riunioni, una palestra e un ristorante con bar.

Canopy by Hilton Istanbul Taksim segnerà l’anno prossimo l’ingresso del marchio in Turchia ma anche un importante traguardo come 100° hotel Hilton in Turchia. L’hotel disporrà di 110 camere, tre punti di ristoro, un bar e un centro sociale conosciuto come “Canopy Central”. Situato nel cuore di Taksim 360, parte di un più ampio progetto di rinnovamento urbano per migliorare l’area con zone commerciali, case e altro ancora, l’hotel offre un facile accesso alle boutique, alle gallerie d’arte, alle librerie e ai caffè della famosa Istiklal Street, oltre alla principale stazione della metropolitana a soli 500 metri di distanza.

Atteso per gennaio il Signia by Hilton Amman, al suo debutto internazionale, la prima struttura del marchio di lusso al di fuori degli Stati Uniti. Situato in una delle zone principali di Amman, l’hotel avrà 272 camere e suite. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di una Spa e di un centro fitness, dell’esperienza del Club Signia, riservata solamente alle camere e alle suite del club, e di un centro ricreativo di alto livello con pista da bowling. L’hotel di imminente apertura sarà anche diretto ai viaggiatori d’affari e per l’organizzazione di grandi eventi, con oltre 5.000 metri quadrati di spazi flessibili per riunioni, tra cui un centro congressi con una capacità di 3.400 ospiti e 20 sale riunioni.

Canopy by Hilton debutta in Sudafrica con l’apertura del Canopy by Hilton Cape Town Longkloof. L’hotel fa parte di un progetto di rigenerazione del quartiere di Longkloof, che comprende negozi, uffici e un giardino pubblico collegato alla città attraverso quattro diversi punti di accesso. Con 154 camere e suite, l’hotel è situato in uno dei quartieri più trendy di Cape Town e sarà dotato di una caffetteria e un lobby bar, un centro fitness, negozi e una sala riunioni.

Hilton si prepara anche ad aprire la prima struttura in Ghana con l’Hilton Accra Cantonments, un sobborgo di lusso della capitale, sede di numerose ambasciate e alte istituzioni, e offrirà 145 camere e una serie di opzioni di ristorazione, tra cui un ristorante aperto tutto il giorno, una lobby lounge e un bar a bordo piscina. Inoltre, disporrà di oltre 900 metri quadrati di spazi per eventi, tra cui una ballroom, sette sale riunioni e una sala riunioni executive.

Passando in Asia-Pacifico, Kromo Bangkok, Curio Collection by Hilton sarà il primo hotel del marchio in Thailandia, situato lungo la vivace cintura commerciale di Sukhumvit. Oltre a essere situato vicino alle stazioni dello Skytrain di Bangkok, Phrom Phong e Asoke, l’hotel è anche a pochi passi dal Benchasiri Park, ideale per i turisti che desiderano rilassarsi nella natura. Dispone di 306 camere e suite e offrirà tre concetti di ristorazione di livello mondiale.

Il 2025 segna anche il debutto in Giappone del brand di lusso Waldorf Astoria a Osaka, e si svilupperà su 12 piani all’interno di un grattacielo di 39 piani nel quartiere sud del nuovo complesso urbano a uso misto Grand Green Osaka. L’hotel disporrà di un totale di 252 camere e di tre ristoranti caratteristici, tra cui Peacock Alley, lounge e bar legato al marchio Waldorf Astoria. L’hotel avrà anche una cappella dedicata, perfetta per le cerimonie nuziali, mentre gli eventi di lavoro e leisure potranno essere organizzati presso le sale riunioni.

Novità anche negli Stati Uniti. Il Waldorf Astoria New York riaprirà nella primavera del 2025 a seguito di un meticoloso e attento restauro con cui manterrà l’imponenza e la bellezza dell’architettura Art Deco originale, reimmaginata con un arredamento fresco e contemporaneo che rende omaggio all’originale Waldorf Astoria New York. L’hotel di 375 camere sarà caratterizzato da alcune delle più grandi camere e suite di Manhattan che incarnano lo spirito di New York. Sopra l’hotel sorgeranno 375 residenze private, dai monolocali agli appartamenti con quattro camere da letto, con interni progettati da Jean-Louis Deniot. I residenti avranno accesso esclusivo a 50.000 metri quadrati di servizi e a una collezione d’arte curata dal collezionista e banditore svizzero Simon de Pury. Inoltre, gli ospiti dell’hotel, i residenti e i visitatori avranno accesso a un programma di benessere olistico, che comprende una Spa di oltre 30.000 metri quadrati e un centro fitness, a un’offerta culinaria con un ristorante d’autore guidato dallo chef Michael Anthony e a 43.000 metri quadrati di spazi per eventi, tra cui una nuova Grand Ballroom ispirata all’opera.

Ai Caraibi aprirà invece il Delfins Beach Resort Bonaire, Tapestry Collection by Hilton sarà il primo resort Hilton sull’isola caraibica, fronte oceano e con 148 camere, che debutterà alla fine del 2024.

Waldorf Astoria debutterà in Costa Rica con il Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique. Il resort è situato sulla penisola di Cacique, affacciata su Playa Penca, e conterà 148 camere e 40 suite. L’hotel offrirà inoltre piscine su più livelli, una palestra all’avanguardia completa di studio del movimento e yoga all’aperto, e l’esclusiva Waldorf Astoria Spa.

