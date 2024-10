Hotel 2024, in ventimila a Bolzano per la fiera

Successo di pubblico per la 48ª edizione di Hotel, il marketplace della domanda e offerta dell’industria alberghiera e della ristorazione con uno sguardo particolare alla sostenibilità ambientale che si è tenuto a Fiera Bolzano.

Quest’anno l’evento ha ospitato oltre 400 espositori e più di 19mila visitatori, accolti da un ricco calendario di appuntamenti con il filo conduttore in ospitalità e soluzioni ricettive, sostenibilità ambientale e ristorazione, insieme a soluzioni di design e architettoniche all’avanguardia.

«Siamo molto soddisfatti dall’andamento di questa ultima edizione di Hotel, in cui abbiamo registrato un ottimo e alto livello qualitativo di presenze, così come di partecipazione di espositori di qualità provenienti da tutta Italia e non solo – ha commentato Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano – Il nostro obiettivo, infatti, non è tanto aumentare i numeri di pubblico, ma continuare ad accrescere la qualità dei visitatori specializzati, assieme a quello di intercettare le giovani generazioni. A questo proposito, attraverso un’innovativa campagna di comunicazione sviluppata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e con il supporto di influencer locali e nazionali, abbiamo raggiunto un nuovo e mirato target di pubblico. Particolarmente degno di nota in merito è stato un appuntamento, svoltosi presso l’Hotel Connects Stage, durante il quale la tecnologia Ai ha registrato la discussione e creato un video reportage in doppia lingua italiana e tedesca condiviso poi sui canali di Fiera Bolzano».

Molto positivo anche il riscontro degli espositori: «Questo è il nostro primo anno a Hotel – ha dichiarato Erika Raggi, marketing manager di una società di piscine su misura e vasche idromassaggio – Ma non sarà senz’altro l’ultimo: la partecipazione a questa manifestazione è stata infatti molto fruttuosa, perché siamo riusciti a raccogliere tantissimi contatti. Per poter essere presenti abbiamo fatto un importante investimento, ma è stato ampiamente ripagato con i risultati ottenuti. La media degli interessati era legata al mondo dell’ospitalità, di varie dimensioni: dal piccolo bed and breakfast al più grande hotel con Spa a 5 stelle».

Al termine dell’evento sono stati anche consegnati i Sustainability Awards ad aziende che si sono contraddistinte in campo energetico e non solo per efficientare le strutture dell’ospitalità.