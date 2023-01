Hotel, a Lisbona la 49ª assemblea generale Ehma

È Lisbona la sede scelta per la 49ª assemblea generale annuale dell’European Hotel Managers Association (Ehma). L’evento si svolgerà presso il Four Seasons Hotel Ritz dal 10 al 12 febbraio sul tema “Inspiring the Future!“. Situato nel cuore della città, è un hotel storico che racchiude l’anima del Portogallo: all’interno il ristorante Cura, premiato dalla guida Michelin.

Da circa mezzo secolo, l’Ehma – 400 soci in rappresentanza di 23 Paesi europei, quasi 300 alberghi per 85.000 camere e 65.000 dipendenti – sceglie una sede europea diversa per l’appuntamento. Nel corso dell’evento è prevista la presentazione dei nuovi soci: due di loro potranno vincere un corso online presso la Nolan Cornell Hotel School.

L’impegno verso le prossime generazioni di professionisti dell’ospitalità è uno degli obiettivi dell’associazione. Per questo, in concomitanza con l’assemblea dei soci, il Gruppo Young Ehma 2023 parteciperà a una sessione di lavoro organizzata dall’École Hôtelière de Lausanne. Il team è composto da giovani, presentati dalle varie delegazioni, con un certo livello di esperienza, cui viene offerta la possibilità di partecipare all’Assemblea Generale.

Il Members’ Time chiuderà la prima giornata. Il cocktail di benvenuto e la cena si terranno al Pátio da Galé in Praça do Comércio, una delle piazze simbolo della città. Il momento clou del programma sarà l’Educational Day di sabato 11: il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, darà il suo welcome ufficiale ai partecipanti.

Durante la cena di gala ci sarà, poi, la consegna dei premi European Hotel Manager of the Year 2023 e Hans Koch Lifetime Achievement”. Verrà inoltre consegnato l’Ehma Sustainability Award by Diversey, dedicato al miglior progetto di ospitalità sostenibile dell’anno. L’impegno sul tema green, infatti, è uno dei pilastri dell’associazione, per favorire la crescita sostenibile del settore.

«L’incontro di Lisbona rappresenta il culmine delle attività annuali – spiega Panos Almyrantis, presidente Ehma, delegato nazionale Grecia & Cipro e direttore generale del Grand Hyatt Athens – Il tema di quest’anno riguarda sia il nostro storico passato e le nostre prestigiose tradizioni che le sfide del futuro per coinvolgere e ispirare i giovani ad intraprendere una professione gratificante».