Hotelbeds, al via il MarketHub Europe 2023 ad Amsterdam

Il gotha dei viaggi e del turismo in Europasi riunisce in questi giorni ad Amsterdam per il Markethub Europe 2023, l’annuale evento organizzato da Hotelbeds che torna però dopo tre anni di pandemia. L’appuntamento è al Nhow Amsterdam Rai, nella capitale olandese, dal 28 al 31 marzo.

È la prima volta che la bedbank organizza il suo evento di punta nei Paesi Bassi. Nella tre giorni sono attesi oltre 400manager europei e internazionali locali e internazionali provenienti dalle aziende e organizzazioni leader di settore: da Nh Hotels (controllata da Minor) a Google, da EasyJet Holidays a Telefonica fino al World Travel and Tourism Council.

«Siamo entusiasti di tornare a incontrarci al MarketHub dopo l’ultima volta nel 2019 e per la prima occasione ad Amsterdam – ha detto Carlos Muñoz Capllonch, chief commercial officer di Hotelbeds – Il nostro tema per quest’anno è” Where Next?” e sono sicuro che parteciperemo tutti a una discussione approfondita e vivace incentrata sul viaggiatore di domani e su quali sono le sue aspettative rispetto all’offerta della travel industry».

Il programma della conferenza coprirà una vasta gamma di argomenti, tra questi: come i viaggi possono diventare forze per migliorare il mondo, il potere del servizio personalizzato; come l’innovazione e la tecnologia possono cambiare i viaggi; e la generazione dei grandi cambiamenti. Tra i partecipanti principali, inoltre, sono confermati Morgan Stanley, Experience Kissimmee, The Global Sustainable Tourism Council, Discover Puerto Rico, Rixos Hotels, The Clermont Hotel Group e Accor Hotels.