Hotelbeds, arriva il super manager Daniel Nordholm

New entry in Hotelbeds: si tratta di Daniel Nordholm che farà parte del comitato esecutivo di Hotelbeds e si occuperà di abilitazioni finanziarie riportando direttamente al ceo Nicolas Huss che ha commentato: «Sono lieto che Daniel sia entrato a far parte di Hotelbeds. La sua vasta esperienza internazionale nella finanza e nei pagamenti, così come il suo approccio collaborativo e innovativo, lo renderanno una risorsa per la nostra azienda e ci aiuterà nella nostra crescita».

Nordholm opererà nella sua nativa Svezia, dove ha ricoperto una serie di posizioni senior tra cui ruoli di chief technology e chief product officer nel corso dei suoi 20 anni di carriera. In Hotelbeds, Daniel sarà responsabile della guida di nuovi prodotti dei servizi finanziari che offriranno soluzioni innovative sia per l’azienda che per il più ampio ecosistema di viaggi.

Da parte sua Daniel Nordholm ha dichiarato: «Questo è un momento molto stimolante per entrare a far parte di Hotelbeds, poiché l’azienda continua a trasformarsi e innovarsi e mette i suoi partner al centro di tutto ciò che fa. Non vedo l’ora di contribuire a costruire su questo successo e aggiungere nuovi flussi di prodotti mentre continuiamo a essere il partner B2B globale di prima scelta».