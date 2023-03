Hotelbeds, record di prenotazioni in Grecia

Dall’inizio del 2023, Hotelbeds ha registrato una forte domanda in Grecia. Numeri record negli ultimi tre mesi, con le prenotazioni aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La destinazione è tra le più ambite tra i clienti del portale, classificandosi nella Top 10.

Per celebrare il successo e sottolineare l’impegno dell’azienda nei confronti della Grecia, il ceo di Hotelbeds Nicolas Huss, accompagnato dal cco Carlos Munoz e Florian Blois, senior destination marketing manager, ha visitato il paese questa settimana. Mentre si trovavano ad Atene, hanno incontrato l’Ente nazionale Greco per il Turismo, così come diversi hotel partner e clienti.

«È stato un onore incontrare i rappresentanti dell’Ente per discutere di come possiamo lavorare insieme per sostenere ulteriormente l’industria turistica greca – ha affermato Nicolas Huss, ceo di Hotelbeds – Abbiamo anche condiviso i nostri piani di crescita per il futuro e non vediamo l’ora di continuare a ottenere successi grazie a rapporti di lavoro più stretti con i nostri partner locali».