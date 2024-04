Hôtellerie, operazione giovani per i 50 anni dell’Ehma

«Questo incontro è stato di fondamentale importanza non solo per dimostrare il nostro impegno nei confronti della formazione e la nostra collaborazione con tutto il settore, ma ha anche evidenziato lo spirito amicale che ha costantemente permeato la nostra associazione in cinquant’anni – ha commentato il presidente Ehma Panos Almyrantis, delegato nazionale Grecia & Cipro e chief development officer di Ella Resorts ad Atene – Abbiamo potuto constatare la dedizione e l’entusiasmo dei nostri soci, sponsor e partner che hanno reso possibile questo successo. I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile questo evento. Insieme, abbiamo creato un precedente importante per futuri simili eventi e riaffermato la nostra visione condivisa di eccellenza nella gestione dell’ospitalità in tutta Europa. Desidero complimentarmi per lo straordinario successo del nostro Giubileo d’oro tenutosi nell’incantevole città di Venezia».

Molto ricco il programma di incontri e formazione che si è svolto durante l’Assemblea, tra questi l’educathional day “Capitale umano e la sfida di coinvolgere nuovi giovani professionisti nell’ospitalità”, del 13 aprile, che è stata aperto dal saluto di benvenuto di Simone Venturini, assessore comune di Venezia.

Sempre per i giovani che vogliono entrare nel settore dell’ospitalità, Ehma ,che collabora con le principali scuole alberghiere internazionali come l’École Hôtelière de Lausanne, ha organizzato una una sessione di lavoro guidata da Ian Millar, manager of institute of business creativity & senior lecturer at École Hôtelière de Lausanne, cui hanno partecipato giovani junior manager/capi dipartimento che lavorano nel settore alberghiero, presentati dalle varie delegazioni, che hanno la possibilità di partecipare all’Assemblea Generale Annuale di Ehma.