“I gioielli della Spagna”, svelato il monografico di Guinness Travel

È stato il Centro Multimediale dell’Ente spagnolo per il turismo, collocato proprio a Piazza di Spagna a Roma, ad aver ospitato la presentazione del nuovo catalogo monografico di Guiness Travel “I gioielli della Spagna”.

Lorenzo Giacinto è il responsabile dell’Ufficio Stampa del t.o. romano specializzato in tour di gruppo con accompagnatore: «La Spagna è la destinazione sulla quale siamo particolarmente forti, con un catalogo di ben quattordici tour per i gruppi. Inoltre, con l’Ente spagnolo portiamo avanti ormai da tre anni delle attività di co-marketing. Questa presentazione non poteva che avvenire qui».

«Questo nuovo mini catalogo, che sarà presto distribuito in tutte le agenzie, è uno dei circa venti che tratteranno i nostri programmi di punta e che da quest’anno si aggiungeranno al nostro catalogo generale, la cui distribuzione nelle agenzie è prevista per fine gennaio e che illustrerà le nostre 100 destinazioni e più di 256 itinerari – aggiunge Giacinto – In particolare sulla Spagna abbiamo tre novità, la più rilevante delle quali è la proposta del tour “Spagna d’Autore”, dieci giorni di viaggio in cui si va anche a scoprire la poco conosciuta regione di Murcia e in particolare intercetteranno, nel 2024, l’anno giubilare di Caravaca de la Cruz».

«Per chi ama le scoperte enogastronomiche, abbiamo il tour “Paesi Baschi & Aquitania”, una proposta che era già in catalogo ma che abbiamo modificato e che dalla Francia porta alla Spagna in otto giorni di esperienze tra due delle maggiori regioni vinicole d’Europa passando per Bordeaux, Bilbao, Biarritz e San Sebastian», spiega Lorenzo Giacinto.

Paola Bonelli, manager di Guiness Travel, prosegue: «Nel nostro ampio catalogo proponiamo tante regioni che non vengono toccate dal turismo di massa e che per questo diventano delle esperienze uniche, che abbiniamo nei nostri viaggi anche alle classiche mete, come può essere l’Andalusia, nelle quali si può scoprire sempre qualcosa di nuovo anche tornandoci più volte nel corso della vita». Quanto ai costi in catalogo, questi rimarrano bloccati: «Noi compriamo i voli in allotment anche un anno prima, così come pure i servizi a terra, e questo ci permette di offrire viaggi con i prezzi garantiti. In questo modo, se abbiamo disponibilità e ci arrivano dalle agenzie richieste anche sotto data, possiamo far viaggiare senza supplementi».

«Tra i tour più interessanti in cui crediamo particolarmente, il Gran Tour Spagna in Paradores, una vera e propria esperienza nell’esperienza della durata di dieci giorni durante i quali si visitano le attrazioni top della penisola iberica con il plus di alloggiare nei famosi Paradores, eleganti e antiche residenze divenute hotel. Questo tour comprende anche diverse esperienze di degustazione e pranzi tipici», conclude Giacinto che evidenzia anche il Gran Tour delle Canarie con le sue otto isole, tra natura e visite degustative.