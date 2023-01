I jet privati Qatar Executive volano al +595%

Volano ad alta quota le perfomance di Qatar Executive (Qe), la divisione per il noleggio di jet privati del Gruppo Qatar Airways, che nel 2022, presso il suo esclusivo terminal Premium Fbo ha registrato un aumento record su base annua del +595% per gli arrivi e del +574% per le partenze tra novembre e dicembre del 2022. Tra il 18 e il 19 dicembre, dopo la finale della Fifa World Cup Qatar, sono stati registrati 296 jet in decollo.

E proprio in occasione della prima Fifa World Cup in Medio Oriente, infatti, Qatar Executive ha rinnovato il terminal esistente a Doha, rivitalizzando l’Fbo e offrendo ai clienti un’esperienza d’alto profilo sia a terra che a bordo. Ciò ha comportato il potenziamento dei servizi F&B e di smistamento bagagli, la formazione di personale aggiuntivo e la ristrutturazione delle strutture in loco. Qatar Executive ha inoltre implementato le più recenti funzionalità wifi e di streaming sia all’interno del terminal che a bordo della propria flotta, offrendo ai tifosi di calcio un’ottima connettività per seguire ininterrottamente le partite della Coppa del Mondo.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Akbar Al Baker, ha tenuto a precisare: «L’operatività di Qatar Executive è cresciuta in modo significativo durante il periodo della Coppa del Mondo, dimostrando la solidità dei servizi Fbo della divisione e offrendo al contempo le soluzioni di volo più avanzate ai nostri stimati clienti. La continua curva di crescita di Qatar Executive riflette la fiducia dei nostri clienti ed è anche una testimonianza del nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza».

In quest’ultimo periodo, poi, Qatar Executive ha aggiunto altri 3 Gulfstream G650ER, raggiungendo 15 esemplari sui 19 aeromobili totali della flotta, con una crescita della flotta stessa del 25%. Questo fa di Qe il più grande proprietario e singolo operatore commerciale di G650ER al mondo. Il Gulfstream G650ER è dotato di un motore all’avanguardia BR725 Rolls-Royce, può volare a velocità e autonomia da record con un’eccezionale efficienza dei consumi ed è in grado di operare utilizzando il 100% di carburante per aviazione sostenibile (Saf), promuovendo un’aviazione sostenibile. Inoltre, QE offre ora due A319, uno allestito per le ambulanze Vip e l’altro per i passeggeri Vip.

Il servizio Fbo Qatar Executive è disponibile presso l’aeroporto internazionale di Doha per arrivi e partenze di charter privati e offre numerosi servizi tra cui assistenza ai voli, gestione dei passeggeri e dei bagagli, dogana e immigrazione, coordinamento per catering, Atc e slot aeroportuali, manutenzione e hangar, rinfreschi e wifi gratuiti e un sala equipaggi.