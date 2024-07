I vent’anni di 3ATours, l’adv che fa viaggiare i dipendenti di Telecom&Co.

Dalle organizzazioni dei lavoratori di Telecom Italia e Banca d’Italia, passando per Intesa Sanpaolo, fino a Banca di Roma, Unicredit, Corte dei Conti e Regioni d’Italia. Sono alcuni dei roboanti nomi che l’agenzia di viaggi 3ATours annovera tra i suoi clienti. Il suo business – pari a oltre 25mila passeggeri movimentati nel 2023, con una previsione di crescita del +25% quest’anno – è quello delle cosiddette Grandi Utenze: enti e aziende di rilevanza nazionale, oltre a importanti circoli ricreativi e associazioni, per cui fa viaggiare dipendenti e soci.

Un affare che, secondo gli addetti ai lavori, vale quasi un terzo dell’intero giro d’affari del turismo organizzato in Italia.

Oggi la romana 3ATours guidata da Luca Bondi si prepara a celebrare un importante anniversario: i 20 anni di attività, che saranno celebrati con un grande party nella Capitale, alla presenza dei top partner.

La società, spiega l’azienda stessa in una nota è diventata “un vero e proprio leader” di mercato perché “ha saputo (e sa) distinguersi in un segmento che necessita di assoluta specializzazione e attitudine”. Le abilità necessarie? “Saper gestire in modo ottimale gruppi di qualsiasi dimensione, dalle decine alle migliaia di passeggeri, in qualsiasi destinazione”.

Tra i prodotti in pancia, viaggi in bus in Italia, tour guidati all’estero, city break nelle capitali europee, crociere, soggiorni mare in Italia e in mete tropicali, montagna estiva e invernale, oltre a un sempre più ampio ventaglio di proposte legato a grandi eventi, come gare e appuntamenti sportivi, con risposte a richieste ad hoc e partenze a data fissa.

«Le grandi operazioni di blocchi spazio garantiti con i principali tour operator, compagnie da crociere e gestori alberghieri, in Italia e all’estero, ci hanno consentito di diventare un riferimento a livello nazionale», commenta l’amministratore Luca Bondi.

«Il nostro canale di distribuzione – spiega il numero uno della società – necessita di programmazione ed estrema competenza. Un lavoro di anticipo, di investimenti importanti e di predisposizione all’ascolto del cliente che si aspetta una particolare tutela proprio perché convenzionato come Grande Utenza. Ora l’obiettivo è continuare a crescere, ampliando il raggio di azione al di fuori del Lazio».

3ATours ha già aperto una sede a Bari ed è in trattativa per altre aperture in nord Italia. «Le novità sono parecchie e a breve le comunicheremo. Intanto, ci godiamo la festa», conclude Bondi.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa