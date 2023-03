I4T, donazione Unicef per il terremoto in Turchia e Siria

Una donazione all’Unicef per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria. I4T, intermediario specializzato nell’offerta di soluzioni assicurative per le imprese del turismo, sostiene le piccole vittime del sisma, che nella notte fra il 5 e 6 febbraio ha devastato la zona di confine tra i due Paesi, causando oltre 50.000 vittime.

Secondo l’Unicef, i bambini che vivono nel territorio interessato dal terremoto sono 4,6 milioni in Turchia e 2,5 milioni in Siria: molti hanno perso i genitori e hanno la necessità di ricevere aiuti immediati e sostegno psicosociale a lungo termine per superare il trauma. A questo si somma l’emergenza della popolazione rimasta senza casa o impossibilitata a riprenderne possesso, per la quale Unicef sta predisponendo kit di prima necessità con medicinali, acqua, cibo, coperte e vestiti invernali, oltre a procurare sacchi a pelo, caricabatterie e altri beni essenziali

«Abbiamo donato 10.000 euro e siamo consapevoli che il nostro contributo è una goccia nel mare – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma operiamo nel turismo da 20 anni, collaboriamo con oltre 4.000 aziende tra agenzie di viaggi e tour operator e ci sentiamo direttamente coinvolti in questa tragedia che colpisce due storiche destinazioni del turismo italiano: una tuttora in cima alle preferenze dei viaggiatori, l’altra purtroppo inaccessibile da anni. Speriamo che anche altre aziende possano aderire all’iniziativa e ci auguriamo che da questa immensa disgrazia possa partire una rinnovata consapevolezza del valore della vita umana».