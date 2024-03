Icao: nel 2024 il traffico aereo supererà del 4% il pre Covid

Viaggi e storie al femminile per la festa della donna Si avvicina la festa della donna e, come sempre, arrivano idee e proposte di viaggio al femminile, dedicate a un pubblico di viaggiatrici sempre più pronte a partire, in compagnia... The post Viaggi e storie al femminile per la festa della donna first appeared on ViaggiOff.

All'alba del 3 febbraio 2025, ad Allahabad, tra le quattro città più sacre dell'India, andrà in scena, sulle rive del Gange, un rito antichissimo, uno dei più grandi spettacoli umani...

Alle Seychelles nuotano anche le balenottere azzurre: segnale importante per la conservazione della biodiversità marina, il loro rilevamento indica la presenza di un ecosistema marino sano e vitale. È stata...