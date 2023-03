Icon Collection affida la vice presidenza a Ciro Verrocchi

Cambio ai vertici di Icon Collection. La società dei cugini Federico e Riccardo Ficcanterri annuncia l’ingresso del nuovo vicepresidente Ciro Verrocchi al posto di Claudio Catani.

Toscano, cresciuto a Piombino, Verrocchi vanta 30 anni di esperienza come manager in alberghi di lusso di grandi catene come Ciga Hotels, Southern Sun International, Starwood, Marriott e Ihg Intercontinental Hotels.

«Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura e ringrazio la proprietà per la fiducia dimostrata e per avermi offerto questa grande opportunità – commenta il manager – Ritornare dopo molti anni a lavorare in Toscana, la mia terra di origine, mettere a disposizione la mia esperienza per un’azienda in grande espansione, dinamica e gestita con una visione strategica lungimirante è fortemente motivante. Abbiamo molte sfide di fronte a noi, incluso il fatto di mantenere e migliorare i nostri standard di qualità per dare maggior valore anche alla destinazione geografica dove operiamo. Ottimizzare i nostri processi interni per mantenere l’efficienza di un’azienda dinamica e in evoluzione».

Saluta e ringrazia Catani, che dopo due anni nel ruolo affronterà nuove sfide professionali: «Voglio esprimere la mia gratitudine a Federico e Riccardo Ficcanterri e a tutto il team per il sostegno, la collaborazione e la stima dimostrati. È stato un onore lavorare con una squadra così talentuosa e appassionata».

Gli fa eco Federico Ficcanterri: «Ringraziamo Claudio Catani per aver intrapreso questo pezzo di viaggio insieme a noi, permettendoci di raggiungere risultati decisamente importanti. Colgo l’occasione per dare un caloroso benvenuto al nuovo vicepresidente Ciro Verrocchi, con il quale sono certo raggiungeremo nuovi importanti traguardi, grazie alla sua esperienza e alle sue qualità umane, oltre che professionali».