Icon Collection, recruiting day per 100 lavoratori in Toscana

Oltre 100 posti di lavoro nel comparto turistico in Toscana. Al via il 31 gennaio i recruiting day di Icon Collection del Gruppo Ficcanterri per assumere diverse figure professionali per la stagione 2024, con le sue iconiche strutture come The Sense Experience Resort a Follonica e il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona.

Le selezioni avranno luogo al Park Hotel Marinetta dalle 10.00 alle 17.30 (Slot 1 ore 10.00, Slot 2 ore 12.00, Slot 3 ore 14.30, Slot 4 ore 15.30), offrendo diverse opportunità lavorative, tra cui: manutentori, facchini, commis di sala, commis di cucina, chef de rang, hostess, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper.

Il contratto garantirà due giorni di riposo settimanali, oltre a vantaggi come giorni liberi extra per il compleanno, sconti sui servizi Spa e premi speciali. È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae sul sito degli hotel (www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/) o inviando una candidatura libera a [email protected]. Tra le priorità di Icon Collection, c’è soprattutto il capitale umano, sottolinea Federico Ficcanterri, socio del Gruppo insieme al cugino Riccardo: «Lavorare con noi significa essere valorizzati, crescere professionalmente e personalmente in un ambiente accogliente che premia il talento e l’impegno».