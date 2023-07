Idee per Viaggiare acquisisce il brand Chinasia

Un futuro per Chinasia, storico operatore monoprodotto specializzato nei viaggi in Cina, pioniere del turismo in Asia. A restituirglielo – dopo la crisi legata al Covid – il dinamico Idee per Viaggiare che ne ha comprato brand, dominio e risorse umane.

Un restart per il t.o. fondato alla fine degli anni Ottanta da Giancarlo Monaco, scomparso nel 2012, a cui questa operazione è per certi versi “dedicata”.

«La terribile pandemia che abbiamo vissuto sembrava dovesse interrompere per sempre il filo che ci univa alla nostra destinazione d’elezione, ma, come spesso accade nella vita, si è profilata ben presto una nuova possibilità di ripresa rappresentata da Idee per Viaggiare», commenta la cofondatrice di Chinasia Tour Operator, Laura Grassi, che parteciperà in prima persona a questo nuovo corso, arricchendolo con la sua professionalità e i suoi contatti.

Questo progetto, che consente di non disperdere il patrimonio di know how maturato in 35 anni di esperienza sul campo, prosegue Grassi, «ha finalmente preso forma ed è diventata una realtà. Una sinergia che sono certa porterà buoni frutti, garantendo continuità al marchio Chinasia, rispettando pienamente la qualità e la cura con la quale abbiamo sempre lavorato nel nome e nell’esempio di Giancarlo Monaco, che ne è stato fondatore e anima e al quale vogliamo dedicare questo nuovo inizio».

La mossa di Idee per Viaggiare segue la recente acquisizione da parte del t.o. romano del marchio Marcelletti, a conferma della volontà di inglobare realtà fortemente specializzate e connotate sul mercato.

«Siamo felici di annunciare questa operazione, che amplia la nostra programmazione in Estremo Oriente. Lo facciamo attraverso un brand di grande prestigio, acquisendone la comprovata professionalità», commenta il ceo Danilo Curzi.

Nella sua visione la struttura di IpV deve poggiare su team di lavoro super competenti in aree specifiche, che si traduce in valore agli occhi di viaggiatori e agenzie di viaggi. Relativamente alla Cina, la scelta, appunto, è caduta su un operatore “fortemente specialistico, affidabile, esperto conoscitore, con un’affermata rete di fornitori e contatti”.

Nato nel 1988, Chinasia ha sviluppato negli anni una ricca programmazione dove, oltre alle partenze di gruppo, trovano spazio tour per individuali. I diversi itinerari combinano aspetti monumentali edarcheologici, religiosi e paesaggistici. Impegno riconosciuto nel 2010 con l’assegnazione, per mano de L’Agenzia di Viaggi Magazine, del Premio Turismo Cultura Unesco.

La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare si trova già online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo in Cina con possibilità di estensioni in diverse destinazioni tra cui Thailandia, Emirati Arabi e Singapore.